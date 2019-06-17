Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.17 Haziran 2019 Pazartesi 22:37
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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