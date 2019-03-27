Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri

Yakup Oruk

Bilindiği gibi oruç ayı, ramazanı bekliyoruz. Ramazan aylarında bütün camilerimizde Kur’an okuma / MUKABELE yapılıyor. Bu çok güzel bir faaliyet. Ancak her cami kendine göre bir uygulama yapıyor; kimisi tam ramazan günlerine göre, kimisi bayramdan 2 gün / 3 gün önce tamamlanacak şekilde program yapıyor. Kimisi ramazan başlangıcında, kimisi ramazan sonlarında fazla / eksik cüz okuyarak HATİM yapıyor. Halbuki -vakit namazları gibi- bunda da bir yeknesaklık olması gerekiyor. Mesela MUKABELE evimize yakın camide başka sırada, işyerimize yakın camide başka sırada devam ettiği için; ayrıca hangi camide nereye gelindiğinin bilinememesi nedeniyle, takip ettiğimiz mukabele oturduğumuz camide değişik sureler / cüzler okunduğu zaman karışmaktadır.

Bu tür aksamaların önlenmesi için;

Bütün yerleşim yerlerinde -vakit namazlarında olduğu gibi- mukabelenin de aynı tertip / düzen içinde okunmasının sağlanması çok faydalı olur. Ramazan girmeden bütün teşkilât görevlilerine, 1 ramazandan - arefeden 1 gün önce tamamlanmak üzere; her gün Kur’an-ı Kerim’in okunacak sureleri tesbit edilip, tebliğ edilse. Her gün Sabah namazı ve İkindi namazı sonrası okunacak cüzler / sureler -bölge farklılıkları olabilir- tesbit edilse; bütün camilerimizde bu sıraya / tertibe uyulsa ne iyi olur. Biz sıradan müslim insanlar da -misafirlikte olsak bile- ulaştığımız en müsait camide (hangi cüzde, nerede kalınıp / devam edileceği sıkıntı / şüphesine düşmeden) mukabele takibi yapabiliriz. Bu açıklanan nedenlerle camilerimizde ramazan mukabelesinin belli tertip içinde yapılmasının sağlanmasını bilgilerinize arz ederim.