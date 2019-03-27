0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri

Gazetemiz okurlarından Yakup Oruk, "Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:14
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri

Yakup Oruk

Bilindiği gibi oruç ayı, ramazanı bekliyoruz. Ramazan aylarında bütün camilerimizde Kur’an okuma / MUKABELE yapılıyor. Bu çok güzel bir faaliyet. Ancak her cami kendine göre bir uygulama yapıyor; kimisi tam ramazan günlerine göre, kimisi bayramdan 2 gün / 3 gün önce tamamlanacak şekilde program yapıyor. Kimisi ramazan başlangıcında, kimisi ramazan sonlarında fazla / eksik cüz okuyarak HATİM yapıyor. Halbuki -vakit namazları gibi- bunda da bir yeknesaklık olması gerekiyor. Mesela MUKABELE evimize yakın camide başka sırada, işyerimize yakın camide başka sırada devam ettiği için; ayrıca hangi camide nereye gelindiğinin bilinememesi nedeniyle, takip ettiğimiz mukabele oturduğumuz camide değişik sureler / cüzler okunduğu zaman karışmaktadır.

Bu tür aksamaların önlenmesi için;

Bütün yerleşim yerlerinde -vakit namazlarında olduğu gibi- mukabelenin de aynı tertip / düzen içinde okunmasının sağlanması çok faydalı olur. Ramazan girmeden bütün teşkilât görevlilerine, 1 ramazandan - arefeden 1 gün önce tamamlanmak üzere; her gün Kur’an-ı Kerim’in okunacak sureleri tesbit edilip, tebliğ edilse. Her gün Sabah namazı ve İkindi namazı sonrası okunacak cüzler / sureler -bölge farklılıkları olabilir- tesbit edilse; bütün camilerimizde bu sıraya / tertibe uyulsa ne iyi olur. Biz sıradan müslim insanlar da -misafirlikte olsak bile- ulaştığımız en müsait camide (hangi cüzde, nerede kalınıp / devam edileceği sıkıntı / şüphesine düşmeden) mukabele takibi yapabiliriz. Bu açıklanan nedenlerle camilerimizde ramazan mukabelesinin belli tertip içinde yapılmasının sağlanmasını bilgilerinize arz ederim.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:14
  1. Yakup Oruk
  2. oruç ayı
  3. ramazan
  4. Ramazan ayları
  5. Kur’an okuma / MUKABELE
  6. cami
  7. HATİM
  8. MUKABELE
  9. Kur’an-ı Kerim
  10. Sabah namazı
  11. İkindi namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gramla satılan Isparta’nın gülyağı, altınla yarışıyor
    1. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    2. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    3. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    4. Alev topuna dönen adam hayatını..
    5. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    6. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    7. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    8. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    9. Ahmet Ağaoğlu, Usta ve..
    10. Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u..
    11. Kütahya AK Parti seçime hazır
    12. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    13. Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez
    14. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım..
    15. Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs..
    16. Özel gereksinimli çocuklardan..
    17. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    18. Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965..
    19. Masa Tenisi Gençler Türkiye..
    20. "Kuyumculukta işçilik gerektiren..
    21. Din Görevlileri Toplantısı..
    22. İl Müdürü Yoldaş çobanların..
    23. Seçime günler kala flaş karar! Topluca..
    24. Gaziantep'te yanıcı maddeyle..
    25. Minik öğrencilerden AFAD’a ziyaret
    26. ING Bank, Baba Sahne'de..
    27. Erciyes, 9’uncu kez engelleri aşıyor
    28. Konsey üyesi darbeciden ihanet..
    29. Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento..
    30. Kanatlı hayvanlara 300 bin doz aşı..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu