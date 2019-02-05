Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkürüm hakkında

Hüseyin Akın/İstanbul

Konu, ülkemiz genelinde kurumlarında çalışan din görevlilerinden bu yılki hacı kafilesinde görev alacaklarının sigara içmeyenlere öncelik verilmesinin yüzde 100 doğru bir karar, tam isabetli. Çünkü İslam dinimizi temsil edenler halkımız arasında övgü ile anılırlar, örnek alınan kişilerdir.

Halkımız arasında mahrem sorularımızın doğruluğunu dahi bu kişilerden bilgi alırız. Bu nedenle bu kurumda dinimizin temsilcileri olarak bu kişilerin sigara ve benzerlerini kullanmaları en büyük hatadır, kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu nedenle de en büyük darbeyi hem kendine hem de ülkemizin göz nuru olan Diyanet camiasına vurmuş olurlar. Bu nedenle de yaptıkları vaaz ve nasihatlerden kimse de feyz almaz, kimseye de tesir etmez ve kendileri de büyük bir vebal almış olurlar. Ne diyor dinimiz; ya olduğun gibi ol ya da göründüğün gibi ol.

Şu anda ülkemizde kanaması süren ve tedavisi çok zor olan 2 olumsuzluk yaşanıyor. Birincisi boşanmalar, ikincisi de sigara kullanımı ve benzerleri. Şu anda ülke nüfusumuzun yarıdan fazlası genelde gençlik sigara ve benzerlerini kullanıyorlar. Bu nedenle de toplum olarak maneviyatımız her geçen gün azalıyor. Suç unsurları da her geçen gün çoğalıyor.

Meyveler, sebzeler pahalı diye yakınıyorlar. Bir paket sigara en ucuzu 10 TL. Bunun ve benzerlerinin pahalı oluşundan kişiler hiç şikayette bulunmuyorlar.

Demek ki halkımız bu durumdan memnun işte. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Halbuki bu gençlik ülkemizin ahenk taşıdır ve gözümüzün nurudur. Ülkemizin geleceğini bunlara emanet edeceğiz, bunlar koruyacak. İşte bu sigara ve benzerlerinin tüketilmesi ile asgariye indirmesine başta Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ülkemizin tüm kurumları personel alımlarında aynı hassasiyeti göstermelidir. Diye düşünüyorum. Bu da hem halkımızın hem de ülkemizin hayrına olacağına düşünüyorum. Bunlar bir tedbirdir diyorum ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu olumsuzluğun ciddiyetini ve tehlikeli bir duruma doğru gidildiğini gördü. 2018’in ilk aylarında tüm ülkemiz genelinde il ve ilçe müftülüklerine genelgeler gönderdi.

Ortalıkta başıboş dolaşan gençleri camilere çekebilmek için bu konu ile ilgili toplantılar düzenledik. Bugüne kadar değişen bir gelişme olmadı, aynı olumsuzluklar devam ediyor. Bu başıboş dolaşan çocukların yüzde 80’ini boşanan ailelerin çocukları evlerinde huzur bulamıyorlar. Huzuru sokakta arıyorlar. Ülke de bundan son derece zarar görüyor.