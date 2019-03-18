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Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan Afet ve Acil Durum Faaliyetleri ile İnsani Yardımlara İlişkin İşbirliği Protokolü’, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan Afet ve Acil Durum Faaliyetleri ile İnsani Yardımlara İlişkin İşbirliği Protokolü’, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu tarafından imzalandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında ’Afet ve Acil Durum Faaliyetleri ile İnsani Yardımlara İlişkin İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Protokol, Diyanet İşleri Başkanlığında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu tarafından imzalandı.


İmza töreni öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlık olarak sadece din hizmetlerinde değil, afetlerle ilgili bilgilendirme ve afet esnasında yürütülen faaliyetler içerisinde yer alarak insanların karşılaşmış olduğu problemlerin çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Erbaş, afetler karşısında alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:


“Afetleri engellemek mümkün değil ancak tedbir almak ve afetle karşılaştıktan sonra insanların yanında olmak, acil kurtarma ekiplerinin içerisinde yer almak hepimizin vazifesidir. Dolayısıyla AFAD Başkanlığı ile yapacağımızın işbirliğinin hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem AFAD açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu protokol, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde milletimize her alanda destek ve yardımcı olmak noktasında faydaya vesile olur.”


AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Başkan Erbaş’a ev sahipliği için teşekkür ederek şöyle konuştu:


“Afetler sadece bir kurumun altından kalkabileceği konular değil, toplumdaki birçok kesimin, sivillerin, bireylerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının hatta özel sektörün afet yönetimine dahil olması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı, toplumun içinde yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına dokunabiliyor, o yüzden biz bu işgücünü çok önemsiyoruz. Hem çalışanlarınıza yönelik yapabileceğimiz faaliyetler ve eğitimlerle hem de onlar eliyle toplumun diğer kesimlerine ulaşma, hizmet etme noktasında önemli bir adım olacak. Afet öncesindeki tedbirlerin yaygınlaştırılması, o kültürün, şuurun daha çok sahiplenilmesi için hem de afet sonrası hizmetlerde iki komşu kurum iki güzel işbirliğine imza atmış olacak.”


Protokol kapsamında temel afet bilinci konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının personeli ile Başkanlığın hizmet sunduğu vatandaşlar bilgilendirilerek onların afet ve acil durumlara hazırlıklı olmaları sağlanacak.


‘Afete Hazır Türkiye Projesi’ kapsamında verilecek eğitimler, usul ve esasları ile barınma merkezlerinde yürütülen din hizmeti faaliyetleri gibi konuların düzenlendiği protokolde ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD’ın görev alanına giren benzeri konulara dair yapılacak iş birliği ve koordinasyonun kapsamı belirlendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
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