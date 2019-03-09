Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları son dakika açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular en sık aranılanlar arasında yerini aldı. 7 Şubat tarihinde başlayan ve 15 Şubat’ta sona eren DİB personel alımı başvuru 2019 sonuçları son dakika açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, 9.500 personelin istihdam edileceği Diyanet İşleri personel alımlarında 4-B Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi, 4-B Sözleşmeli İmam Hatip ve 4-B Sözleşmeli Müezzin Kayyım alımı son dakika haberleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımlarına ilişkin yaptığı ilanda, 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu doldurabilirler. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım başvuru şartları

T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

2019 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için),

Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. denilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı.