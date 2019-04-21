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“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü, her yaş grubuna Kur'an eğitimi veriyoruz”

Alanya İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için düzenlediği ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü, her yaş grubuna Kur'an eğitimi veriyoruz” dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 09:48
“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü, her yaş grubuna Kur'an eğitimi veriyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Alanya İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için düzenlediği ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı.

Alanya İlçe Müftülüğünün düzenlediği merasimde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri, onların ailelerini ve hocalarını tebrik ederek, “Ne mutlu onlara, ne mutlu onların anne babalarına, ne mutlu onları yetiştirenlere, ne mutlu hafızlara sahip olan milletimize, memleketimize, vatanımıza. Rabbim hafızlarımızın sayılarını artırsın” dedi.

Başkan Erbaş, Peygamberimizin, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir”hadis-i şerifini hatırlatarak, “Allah’a ne kadar hamd etsek azdır ki, O’nun kelamının hafızlarının merasiminde bizleri buluşturdu. Şimdi en hayırlı insanlarla, yani Kur’an’ı öğrenen, hıfz eden ve bu hafızlarımızı yetiştiren, öğretenlerle beraberiz” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde Rabbimizin bize okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve kalemle yazmayı emrettiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, “İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmek, onu öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak, Kur’an’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir” ifadelerini kullandı.

İndirildiğinden bu güne Kur’an-ı Kerim’i milyonlarca insanın hıfzettiğini,onun hafızı ve muhafızı olduklarını kaydeden Başkan Erbaş, hafızların sayısının ülkemizde 150 bin civarındaolduğunu ve bu sayınındaha da artması gerektiğini söyledi.

İslami ilimlerin kaynağının Kur’an-ı Kerim olduğunun altını çizen Başkan Erbaş şunları söyledi;

“Kur'an kurslarımızda Kur’an eğitimiyle birlikte ‘İnancım, İbadetim, Ahlakım, Peygamberim’ başlıklarında dersler veriyoruz. Ülkemiz genelinde Kur’an kurslarımızda 1 milyon kadar öğrencimiz var. Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz Kur'an kurslarını bir mektep olarak, bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü, her yaş grubuna Kur'an eğitimi veriyoruz. 7'den önce de 70'ten sonra da Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz var elhamdülillah.”

“4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını çok önemsediklerini belirterek, çocuklara o yaşlarda Kur’ani değerleri öğretmek gerektiğinin önemini vurguladı.

Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde “Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara din-i mübin-i İslam’ı öğretiniz” buyurduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Çocuklarımızın karakter yapısı oluşurken anne-babaları, hocaları, öğretmenleri, büyükleri olarak bizim olumlu yönde etkimizin, rolümüzün olması lazım” şeklinde konuştu.

4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görev yapanların tamamının hoca hanımlardan oluştuğunu söyleyen Başkan Erbaş, “Çünkü çocuklara anne merhametiyle yaklaşmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

28 hafızın icazet aldığı programa, Antalya Müftüsü Osman Artan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 09:48
  1. Antalya
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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