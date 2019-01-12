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Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Büyük bir emanet yüklendik, bugün yeryüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için hesap gününde, bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var"

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:44
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, büyük bir emanet yüklendiklerini belirterek, "Bugün yer yüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için hesap gününde, bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kurumun Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Erbaş'ın katılımıyla Kızılcahamam'da başladı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının stratejik planı çerçevesinde 2018 faaliyetleri değerlendirilerek, 2019'a dair planlamalar yapılacak.

Üç gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan Erbaş, büyük bir emanet yüklendiklerini belirterek, "Bu öyle bir sorumluluk ki bugün yeryüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için hesap gününde, bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, işlerinin vakitlerinden daha çok olduğunu ifade ederek, bunun için "yorulmak" kelimesini lügattan çıkardıklarını kaydetti.

"Bir iş bitince, diğerine başla" ilkesiyle hareket edeceklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Gayretin, çalışmanın delisi olmak zorundayız. Başarıya odaklanmayan başaramaz. Başarı, imkan ve hizmet orantısıyla ölçülür. Çalışmalarda ve idari hizmetlerde motivasyon ve aidiyeti güçlendirici bir yaklaşım ve yöntem önemlidir. Bir tarafta mevcut personelimizi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz, dahası aynı zamanda ekibimizi nitelik ve formasyon açısından geliştirmeliyiz. Diğer yandan yeni gelenlerin uyum sürecini takip etmeliyiz."

Erbaş, idari ve insani ilişkilerin en önemli boyutunun iletişim olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda başarının en önemli ayaklarından birisi de ekip ruhu ve iletişimdir. Bu manada kendimize zaman zaman dışarıdan bakalım." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:44
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı

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