Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden 'Değerler Eğitimi Programı'

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün düzenlediği programda gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Sevgili gençler, hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Genç kelimesi, en çok sevdiğim, en sıcak kelimelerden birisidir” dedi.

Mahşer günü Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan birisinin, kalbi mescitlere bağlı olan gençler olduğu bildirilen hadis-i şerifi hatırlatan Başkan Erbaş, “Sizler bu müjdenin muhataplarısınız” ifadesini kullandı.

‘Değerler Eğitimi Programı’nın önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Değerler Eğitimi başlığı altında bu proje yürütülüyor. Zaten sizin şu anda içinde bulunmuş olduğunuz bu birlik-beraberlik, din-i mübin-i İslam’ı ve tarihimizi öğrenme, milletimizi yakından tanıma, başlı başına bir değerdir” diye konuştu.

“İslam en önemli değerdir”

İslam’ın en büyük değer olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “En büyük değerimiz Müslüman oluşumuz. Bundan daha büyük bir değer yoktur. En büyük nimet İslam’dır ve en önemli değerdir İslam. Siz orada bu değerinizi ömrünüzün sonuna kadar yaşayarak muhafaza edeceksiniz. Nerede yaşıyor olursanız olunuz ister gurbet ellerde ister Türkiye'ye geldiğiniz zamanlarda size bakan birisinin Müslümanlığı okuması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kişidir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “yürüyüşünüzde, oturmanızda, kalkmanızda, konuşmanızda, kişisel ilişkilerinizde, insanlarla iletişiminizde insanların Müslümanlığınızı okuması gerekiyor” dedi.

“Amelsiz iman, meyvesiz ağaca benzer”

Müslümanın yaşayışıyla örnek olması gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Amelsiz iman, meyvesiz ağaca benzer. Namaz bizi diri tutuyor, oruç bizi diri tutuyor. İslam'ın emirlerini yerine getirerek Müslümanlığımızı en güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz. Bizim hal ve hareketimizin tebliği olması gerekiyor. İnsanlar bize baktığı zaman İslam’a heves etmeli” ifadelerini kullandı.

İslamofobi endüstrisinin insanları İslam’dan uzaklaştırmak için çaba gösterdiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, “Gençler, insanlar bize baktığı zaman tebessüm etmeliler. Bunun için gayret edelim. İslam'ı sevdirmek, iyi bir Müslüman olmak en büyük ibadetlerden birisidir. Yaşayışımız, sözümüzden daha etkili olacaktır” diye konuştu.

Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay’ın da hazır bulunduğu programın sonunda Başkan Erbaş, Almanya’dan gelen gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

90 gencin katıldığı programda temel dini bilgiler ve değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yer alıyor. 13-23 Ekim tarihleri arasındaki program kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Bilecik, İznik, Çanakkale ve Edirne illerine geziler yapılacak.