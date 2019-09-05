Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) alımları 2019 son dakika güncel diyanet haberleri

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) duyurular kısmında yayınladığı personel alım ilanında bin 40 vaiz ve murakıbın diyanet bünyesine katılacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) vaiz ve murakıp alım başvuru şartlarının ne olacağının yanında diyanet alımları ne zaman yapılacağı da merak edilmekte. Diyanet personel alımı 2019 ilanına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz ve murakıp alımlarına başvuracakların il ve ilçe müftülükleri ile Dini Yüksek İhtisas Müdürlüklerine 6 Eylül 2019 tarihinde saat 16:30’a kadar başvurmaları gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladığı alım ilanında 500 vaiz alımı ve 540 da murakıp alımı olmak üzere toplamda 1040 naklen personel alımı gerçekleştirileceği duyurdu.

Diyanet vaiz başvuru şartları 2019?

- Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

- İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. (Bayanlarda bu şart aranmaz.)

- Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

- Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

- Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

- Vaiz unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak

Murakıp alımı başvuru şartları 2019?

- En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

- Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,

- Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Murakıp unvanında çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

Diyanet alım başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

Diyanet alımlarına ilişkin başvuruların nerede yapılacağı da merak edilmekte. Diyanet vaiz ve murakıp alımlara ilişkin adaylar adaylar başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il veilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine 06.09.2019 (saat 08:30)-16.09.2019 (saat 16:30) tarihleri arasında şahsen başvuracaklardır.

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