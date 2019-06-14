Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş’ın Bulgaristan ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan programı çerçevesinde, Bulgaristan Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirliği’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan programı kapsamında Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş’i ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, davetinden dolayı Başmüftü Mustafa Hacı Aliş’e teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bulgaristan Başmüftülük arasındaki ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının selamlarını ileten Erbaş, Sofya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığının kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Aliş, Bulgaristan’da yürütmüş oldukları din hizmetleri ile ilgili Erbaş’a bilgi verdi.

Erbaş, Başmüftülük ziyaretinin ardından Sofya Yüksek İslam Enstitüsüne geçti. Burada Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Mustafa Canlı, enstitü ve yapılan çalışmalar hakkında Erbaş’a bilgi verdi. Daha sonra enstitüde eğitim görmekte olan kursiyerlere bir konuşma yapan Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde din-i Mübin-i İslam’a hizmet edecek nice insanların yetişmesi temennisinde bulunarak, ülkelerin, şehirlerin dışa açılan penceresinin ilim, irfan merkezleri, eğitim yuvaları olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dinin insanlara doğru yöntem ve metotlarla ulaştırılmasını önemsediklerini ifade eden Erbaş,“Sahih dini bilginin Kur’an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden insanlara ulaştırılması, müminlere ulaştırılması gerçekten çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öteden beri bu metottan, bu yöntemden sapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Doğru dini bilgi ile donanmış, bu bilgiyi ahlaki davranışlarına yansıtmış insanların yetişmesi bizim çok önemli”

Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nün 20 yıldır, din-i Mübin-i İslam’a hizmet edecek insanları yetiştirdiğine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“İyi insanların yetişmesi, doğru dini bilgi ile donanmış, bu bilgiyi ahlaki davranışlarına yansıtmış insanların yetişmesi bizim için gerçekten çok önemli. Bizim işimiz insanları irşad etmektir. Burada yetişen insanlar, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve genel tarih olmak üzere pek çok alanda kendilerini yetiştiriyorlar ve öğrendiklerini nice gençlere, nice çocuklara aktarıyorlar. Önemli olan da budur zaten.”

Aşırılıklardan uzak Kur’an ve sünnet çizgisinde, insanlara hoşgörü ile yaklaşan, farklılıkları zenginlik sayan bir anlayışla eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Erbaş, “Türkiye’deki eğitim metodumuz budur. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde de yıllardan beri aynı metotla eğitim veriliyor” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, insanların farklı etnik yapılara, farklı renklere sahip olmalarının, farklı dilleri konuşmalarının Allah’ın bir ayeti olduğunu dile getirdi.

“Önemli olan herkesin birbirinin inancına, ırkına saygı ile yaklaşmasıdır”

“Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve tanışasınız, anlaşasınız diye sizi kabilelere, şubelere ayırdık” ayetini hatırlatan Erbaş, “Toplumlarda farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşaması, tecrübelerini paylaşması için bizim katkı sağlamamız lazım. Eğitim metodumuzla farklı alanlardaki çalışmalarımızla buna katkı sağlamamız lazım. Medeniyetimiz bunun örnekleriyle dolu. Bu topraklarda farklı inançlardan, farklı mezheplerden, farklı etnik kökenlerden, ırklardan insanları bizim medeniyetimiz asırlarca bir arada yaşatmış. Anadolu’da, Balkanlar’da yaşatmış. İşte biz böyle büyük bir tecrübeye sahip milletiz. Bu tecrübe bizim için çok önemli. Bugün de buna dikkat ediyoruz. Gelecekte de inşallah bu metotla bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Önemli olan herkesin birbirinin inancına, birbirinin ırkına saygı ile yaklaşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasının ardından enstitünün sınıflarını ve kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu. Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirliğine geçti. Başkan Erbaş, burada Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş’a programlar esnasında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek Şura Başkanı Vedat Sabri Ahmet eşlik etti.