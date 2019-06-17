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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sorumluluk uyarısı

-Diyanet İşleri Başkanı Prof.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:22
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sorumluluk uyarısı

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı Hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanlarıyla Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki termal otelde bir araya geldi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı Hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanları için düzenlenen


Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısına” katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, on binlerce hacı adayını Ravza, Beytullah ve Arafat ile buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti. Erbaş, başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ibadet şuuruyla hizmet eden bütün görevlilere teşekkür etti.Başkan Erbaş, meşakkatli ve heyecanlı bir ibadet süresince hacı adaylarına hizmet ve rehberlik edeceklerini ifade ederek, “Hac organizasyonun başarısı ve bu ibadettin feyz ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilme noktasında en büyük imkân, bu salonda bulunan hocalarımızın samimiyet ve özveri ile çalışmalarına bağlıdır. Sizlerde de bu bilinci, heyecanı ve gayreti görmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, her birinize teşekkür ediyorum “ dedi.


Hac organizasyonundaki kafile başkanlarının önemli sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları, hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir” diye konuştu.


Başkan Erbaş, kafile başkanının hac organizasyonunun yürütülmesini ve maiyetindekileri en iyi şekilde yöneten bir idareci olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:


“Kafile başkanları, İslam’ın temel ilke ve değerlerini nebevi metotla anlatan bir hatip, haccı irşada dönüştüren bir tebliğcidir. Güler yüzü ve mütebessim çehresi ile herkesle iyi ve samimi ilişkiler kurabilen bir iletişimcidir. Hac yolculuğu süresince ortaya çıkabilecek tüm olumsuz durumlara sabırla çözüm getirebilen aksiyon örneğidir. En önemlisi, Rahmanın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:22
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