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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sultanahmet Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

29 Mart 2019 Cuma 15:11
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sultanahmet Camii’nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sultanahmet Camii’nde hutbe irad etti, cuma namazını kıldırdı. Erbaç Miraç konulu Cuma hutbesinde Kudüs ve Mescid-i Aksâ’da yaşananlara değinerek, “Unutulmamalıdır ki hiçbir zorbalık, Müslümanların Kudüs’te, Mescid-i Aksâ’da, bütün yeryüzü camilerinde birlik ve huzur içinde ibadet etmelerine engel olamayacaktır. Huzura, barışa ve umuda kasteden zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olacaklardır” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sultanahmet Camii’nde hutbe irad ederek Cuma namazını kıldırdı. Erbaş, Miraç konulu Cuma hutbesinde Kudüs ve Mescid-i Aksâ’da yaşananlara da değindi.


Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde “Miracın yüreğimizde kanayan emaneti ise Kudüs ve Mescid-i Aksâ’dır. Asırlar boyunca Müslümanların idaresi altında “barış ve selamet yurdu” olarak anılan Kudüs, bugün işgalin, zulmün, şiddetin ve acının toprağı haline getirilmiştir. İbadet özgürlüğünü hiçe sayanlar, mabet dokunulmazlığını ihlal edenler, bir yandan müminlerin Mescid-i Aksâ’da ibadet etmesine engel olmakta, diğer yandan bir cuma vakti Yeni Zelanda’da camide ibadet eden masum Müslümanları hunharca katletmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir zorbalık, Müslümanların Kudüs’te, Mescid-i Aksâ’da, bütün yeryüzü camilerinde birlik ve huzur içinde ibadet etmelerine engel olamayacaktır. Huzura, barışa ve umuda kasteden zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olacaklardır. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: ’Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:11
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