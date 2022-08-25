Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza!

BİR ARZUHÂL VE HASBİHÂLDİR

Es Selamün aleyküm! Muhterem Hocam! Öncelikle yaz döneminde camilerde çocuklarımız için hocalarımızın üstün gayretiyle yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.

Hemen esas konuya girmek istiyorum. Hocam malumunuz asrımızda ilim/bilim ve teknik baş döndürücü hızla gelişiyor. Camilerde epeyce temel tedrisat yapılıyor. Yalnız, yetersiz kalıyoruz. Bu bilgisizlikten değil, asrın getirdiği yeni bilgi kirliliği ve ilmi gelişmelere karşı yeterince hazırlanamadığımızdan kaynaklanıyor, diye düşünüyorum. Genç nesil bilim peşinde koşuyor.

Biz Kur’an’daki beyan edilen yaratılışta konan /kevni kanunları gençlere aktaramadığımız için onlar ileri safhalarda öğrendiklerinin yetersiz kaldığını görerek, ilmi/bilimi İslam’dan ayrı olarak düşünüyor ve İslam’ı /müslümanları küçümsemek bir hataya /saplantıya düşüyorlar. Bizim bu hatalamız sapkınlara yol veriyor, diye düşünüyorum. Yani, vebal altındayız.

Şöyle ki: Küçük olarak gördüğümüz yavrularımız dünyadaki çoğu gelişmeyi artık ellerinin içinde seyredip onlara karşı tavır almak zorunda kalıyorlar.

Bunun için siz değerli alimlerimizin gayretiyle İslami konulardaki eğitim, camilerin dışına taşarak, özellikle ve özellikle lise çağındaki gençlerimizi (özellikle de fen liseleri olmak üzere diğer eğitim kurumlarını)kapsayacak şekilde, mucize Kur’an’ın çağımıza bakan yönlerini, mucize ayetlerini, görsel araçları kullanarak aktarılmasının artık çok gerekli ve kaçınılmaz ZARURET olduğunu vurgulamak istiyorum.

Şunun için. Görünen o ki; yapılan temel tedrisat ileri yaşlarda yetersiz kalıyor. Lise ve üniversitelerde verilen yanlış ve saptırıcı bilgiler o tertemiz yavrularımızın bilgice zehirlenerek sapmasına zemin hazırlıyor. Yani yavrularımızı çalıyorlar. Bu yüksek mühendis bir baba olarak acı gözlemlerimin sonucu vardığım kanaatimdir.

Lütfen bunu hafife almayınız. Başlangıçta verdiğimiz temel bilgileri destekleyici olarak, lise ve üniversite çağındaki gençlerimize milli eğitimle ortak çalışma yaparak: Mesela; insanın taa ana karnındaki çocuğun gelişmesine dair evreleri, bu konuda Kur’an’daki çok sayıdaki ayetlerle slayt, video gösteriyle anlatılması gibi.

Yine yeryüzünün içe doğru katmanlarının ve atmosferin tabakalarının (yedi kat gök ve bir o kadar yer ile güneş ve ayın yörüngelerinde gittiklerine dair ayetlerin) anlatılması ve yıldızların oluşmasına dair konuların Kur’an’daki ayetlerin ışığında yine görsel olarak anlatılması gibi.

Yeryüzünde cereyan eden tabiat olaylarına (dağların yeryüzünün çivisi olduğu, meterolojik olaylar, bulutlarla ilgili ayetler. Yine güncel konulardan; ekinin, gıdaların GDO ve çevre bozulmasıyla) ve neslin zina ve fuhşiyat ile nasıl bozulduğunun Kur’an’ın bakış açısı ile görsel aletlerle anlatılması. Kısaca aklıma gelenler bunlar . Yani çocuklarımızı çağımıza bakan bilgilerle doyurmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Yine şu meşhur Darwin denen sapığın evrim teorisinin, tabiata vurulan TÜR deseni gerçeğiyle /yaratılışıyla anlatılarak çürütülüp ÇÖPE atılması gibi.

Canlıların, ilk başta nasıl yaratıldığının, ilk protein molekülünün nasıl düzenlendiğinin anlatılması gibi. Daha çok çeşitli konularda Kur’an’ın mucize ayetlerinin asrın anlayışıyla anlatılmasının artık zaruret olduğunu görerek, çalışmalarımızın o yöne de kaydırılmasının gerekliliğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu konuda çok sayıda değerli bilim adamlarımızdan faydalanılmasının, çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Mesela ana karnındaki yavrunun gelişme safhaları için tıp dalındaki prof. çok daha etkili olacaktır. Yine atmosfer ve yeryüzü konusunda çalışmaları olan profesörler ile ortak çalışma yapılıp hazırlanan görseller topluma sunulması çok daha etkili olacaktır.

Bir anımı paylaşmak istiyorum: 1970’li yılların o bunalımlı zamanlarında, bizim lise müdürümüz dışarıdan getirdiği elemanlarla sinema salonunda ana karnındaki çocuğun gelişme safhalarına dair slayt gösterisi yaptırmıştı. Öyle hoşumuza gitti ki, hayatımızda unutulmayacak anlar yaşamamıza neden oldu. Camilerin dışına taşıp toplumun tamamına yönelelim.

Aksi halde o tertemiz yavrularımızı elimizden alıp, çalıyorlar. Ateist, dinsiz, komünist yapıp, gayri İslami hayata yönlendiriyorlar. Bunun acısını ve sonuçlarını hep birlikte seyretmek zorunda kalıyoruz. Bir de, şu ilahiyat fakültelerindeki dinler tarihi dersinin, son sınıfa bırakılması hususundaki çabalarınızı acilen bekliyoruz. Ki; İslam’ı öğrenmeden, sapkınları öğrenmesinler.

Hocam! Acizane olarak hazırladığım, ışınlama hızıyla ilgili 8-9 sahifelik bir çalışmayı mail ile size de göndermiştim. Merak ediyorum, acaba ulaştırıldı mı? Allah’a (cc) emanet olun!

Hayırlı çalışmalar!