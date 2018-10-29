Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da din görevlileri ile bir araya geldi.

Din görevlilerinin Peygamberin varisi olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Peygamberin, şahit, müjdeci, uyarıcı ve davetçi vasıflarının olduğunu ve varislerinin de bu vasıflara sahip olması gerektiğini söyledi.

Müddessir Suresindeki ‘kalk ve uyar’ emrine dikkat çeken Başkan Erbaş, “Şu anda bu ayet kime hitap ediyor? Ey örtüye bürünenler, kalkın uyarın. Bize, alimlere, sizlere, hepimize hitap ediyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mescid-i Nebevi’nin varisi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Allah Resulu Efendimiz, Diyanet işlerini Mescid-i Nebevi’den yürüttü. Bugün biz Diyanet işlerini, Diyanet İşleri Başkanlığından, müftülüklerden yürütüyoruz. Her müftülüğümüz, her camimiz Mescid-i Nebi’nin bir şubesidir, varisidir” diye konuştu.

Dünyada, İslam ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi sistemli bir teşkilat olmadığına değinen Başkan Erbaş, sistemsizliğin ve sahih din anlayışının olmamasının DEAŞ’ın, Boko Haram’ın, Şebab’ın, yanlış İslam algısı ile hareket eden insanların çıkmasına zemin hazırladığını kaydetti.

İrşad çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Milletimizi dolaşıyoruz, buna ihtiyaç var. Allah Resulü Efendimiz nereye kadar gitti o günün şartlarında, sıcak demedi, çöl demedi Taif’e kadar gitti, taşlandı. Taşlandı da vaz mı geçti tebliğden, davetten? O gün ne kadar ihtiyaç varsa insanlara ulaşmaya, insanları İslam'a davet etmeye, bugün de en az o kadar ihtiyaç var. Çünkü insanlar karanlıkta. O gün yaşanan cehaletin her çeşidi bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. Bu bir hak-batıl mücadelesi. Bu mücadele bizim omuzlarımızda, bu mücadele bize emanet. Biz şehir, köy, mezra demiyoruz gidiyoruz. Sizler de sadece bulunduğunuz caminin, Kur'an kursunun değil, bulunduğunuz mahallenin, ilçenin, kasabanın, şehrin hocasısınız unvanınız ne olursa olsun hepiniz Peygamber varisisiniz, mürşitsiniz, irşat edenlersiniz.”

“Duracak zamanımız yok. İşimiz vaktimizden çok. 24 saat yetmesin bize. 25 milyon genç var. Boş durmayacağız, kalk uyar ayeti sürekli zihnimizde olacak” diyen Başkan Erbaş, ‘Her Hocamıza On Genç Emanet’ projesini başlattıklarını söyleyerek proje hakkında bilgi verdi.

“Çeşitli ‘izm’lerle gençlerin zihinlerini, gönüllerini karıştırmak istiyorlar” diyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Peygamberimiz ve Gençlik

Mevlidi Nebi Haftası’nın konusunun ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, “Mevlidi Nebi Haftası’nı artık dünya ile birlikte kutlayacağız. Bütün dünyada Peygamber Efendimizi birlikte anacağız. Konumuz da ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ Bütün ülkemizi karış karış dolaşarak ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konusunu anlatacağız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, din görevlilerine Hz.Ali, Musab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Enes bin Malik’ gibi genç sahabeleri günümüz gençlerine anlatmalarını tavsiye etti.

Başkan Erbaş, programdan sonra Sakarya İl Müftülüğüne geçti. Şanlıurfa İl Müftülüğünden Sakarya İl Müftülüğüne atanan İhsan Açık’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Erbaş, müftiliğin çok ulvi bir görev olduğunu belirterek “Rabbim kendisine hayırlı hizmetler nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.