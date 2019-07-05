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Diyanet İşleri Başkanı Konya’da cuma namazını kıldırdı

Konya’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:47
Diyanet İşleri Başkanı Konya’da cuma namazını kıldırdı

Konya’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kapu Cami’nde hutbe okudu ve cuma namazını kıldırdı.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kent merkezindeki Kapu Cami’nde Cuma hutbesinde, iffet ve ailenin öneminden bahsetti. Allah’ın, insan olmamızın haysiyet ve şerefine uygun bir hayat sürmemizi istediğini söyleyen Erbaş, “Evlenerek bir yuva kurmamızı, imanlı ve sağlıklı nesiller yetiştirmemizi emreder. Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medeni bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir” ifadelerini kullandı.


Başkan Erbaş, Cuma hutbesinin ardından cuma namazını kıldırdı.


Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de cuma namazını eda etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:47
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