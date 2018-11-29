Diyanet İşleri Başkanı, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

DOHA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar ziyareti kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Başkan Erbaş, enstitünün başkent Doha'daki merkezinde gerçekleşen görüşmede, Müdür Selçuk Kürşat Koca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Erbaş, "Enstitünün, kurulduğu günden bu yana pek çok ülkede kültürümüzü, medeniyetimizi, dilimizi öğretmek, yaygınlaştırmak, tanıtmak için güzel projeleri ve çalışmaları var." dedi.

Erbaş, ziyaret ettikleri ülkelerde, Yunus Emre Enstitüsü'nü görmekten, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakikaten bize gurur veriyor, iftihar ediyoruz. Çalışmalarını gördükten sonra 'yıllar önce kurulmalıydı' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Enstitüye, Katar'daki faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Özellikle Türkçe eğitimi noktasındaki gayretleriniz bizi gerçekten sevindiriyor. Dil, iletişimin en önemli vasıtasıdır. Dil olmayınca iletişim olmuyor. Tabii sadece dil öğretmekle kalmıyorsunuz, medeniyetimizi de bir şekilde tanıtmaya çalışıyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."

Başkan Erbaş, ziyaretin sonunda enstitüde Türkçe eğitimi verilen derse katılarak yabancı öğrencilerle sohbet etti.

Söz konusu ziyarette Başkan Erbaş'a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki gün süren Ürdün ziyaretinin ardından dün Katar'a gelmişti.