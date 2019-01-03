0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Solingen mağduru Genç ailesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Neo-Naziler tarafından kundaklanan evlerinde 5 fertlerini kaybeden Genç ailesini ziyaret etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:13
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Solingen mağduru Genç ailesine ziyaret

"2. Avrupa Müslümanları Buluşması" münasebetiyle Almanya'da bulunan Erbaş, Solingen katliamında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftiyle Solingen'deki evlerinde görüştü.

Ailenin vefat eden evlatları için rahmet dileyen Erbaş, "Rabbim sizleri cennette buluştursun. Bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak böyle kaza, bela vermesin. Barış içerisinde yaşamayı nasip eylesin." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca vefat edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mevlüde ve Durmuş Genç çifti de Erbaş'a o dönem ve daha sonraki süreçte yaşananları anlattı.

Ziyarette Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Berlin Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek eşlik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:13
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş
  2. Mevlüde ve Durmuş Genç
  3. Solingen faciası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin Suriyeli var
    1. Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin..
    2. TEB ve TİM'den İhracat Seferberliği'ne..
    3. Enflasyondaki düşüşün yeni yılda da..
    4. Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi..
    5. Memurun zamlı maaşı belli oldu
    6. Tunus'ta 2 terörist, operasyon..
    7. Samsun Milletvekili Erhan Usta,..
    8. MHP'li Erhan Usta için ihraç talebi
    9. Kaşıkçı duruşmasında 5 kişi için idam..
    10. Türkiye, Sudan'dan sonra Özbekistan'ın..
    11. KKTC’de kumarhaneye yeni makine..
    12. Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını..
    13. TIR'la kamyon çarpıştı, TIR sürücüsü..
    14. Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü
    15. Pakistan Başbakanı Han'ın Türkiye..
    16. FETÖ savcılarına MİT elemanını deşifre..
    17. Kayserispor, ikinci yarı..
    18. Kanser nefesten teşhis edilebilecek
    19. "İran ABD ile yeniden müzakereye hazır"
    20. "Mehmetçik Kutlu Zafer"e yeni..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak