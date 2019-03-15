Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan saldırıya tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen ve çok sayıda şehidin olduğu saldırının bilinçli ve planlı bir saldırı olduğunu söyledi.15 Mart 2019 Cuma 14:39
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da düzenlenen ve çok sayı da Müslümanın şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının bilinçli ve planlı bir saldırı olduğunu ifade eden Erbaş, dünya ülkelerine seslenerek bu tarz provokatif eylemlere karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı.
Saldırında büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Erbaş, camilere yapılan saldırıları şiddetle lanetlediğini söyledi.
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