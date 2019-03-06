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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Regaib Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:05
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Regaib Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’’ dedi.

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, ’’Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Halkımız arasında üç aylar diye bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece, bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaib Gecesi’ni idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Recep ayı girdiğinde ’Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur’ şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir’’ ifadelerini kullandı.



’’Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını iyi değerlendirelim’’

 

’’Müslümanlar olarak her yıl içtenlikle yaptığımız dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle ihya ederek huzur bulduğumuz Regaib Gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır’’ diyen Erbaş, ’’Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır. Bu müstesna zamanlar vesilesiyle Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınarak hata ve günahlarımızdan arınmaya, bütün yönleriyle hayatımızı gözden geçirerek manevi diriliş ve ahlaki yükselişi yaşamaya, kardeşlik duygularımızı güçlendirerek kalplerimizi ve dualarımızı buluşturmaya gayret edelim. Kendimizle yüzleşmekten çekinmeden bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını iyi değerlendirelim. Zamanın ve mekanın hakkımızda şahitlik yapacağı adalet ve hesap gününde mahcup olmayacağımız bir ömür yaşama gayretimizi ve nesillerimize daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzu muhasebe edelim’’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:05
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