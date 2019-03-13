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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya yapılanla saldırılarla ilgili basın açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya, imamlarına ve ibadet eden masum sivillere yapılan saldırıyı tel’inederek, “Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya yapılanla saldırılarla ilgili basın açıklaması

Dün işgalciler tarafından Mescid-i Aksa’nın harim-i ismeti çiğnenerek imamlara ve ibadet eden masum sivillere saldırılmıştır. Gözü dönmüş zalimler insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayarak mabetlerin masuniyetini bir kez daha ihlal etmiştir. Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri şiddetle tel’in ediyorum.

Elbette bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zorbanın helak oluşuna şahittir. Önemli olan, zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında; bütün din ve inanç mensuplarının, vicdan sahiplerinin, insan hak ve onuruna saygı duyanların sessiz kalması düşünülemez. Bunun için başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye, gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da insanlığın vicdanında ilelebet mahkûm olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir.

Başta Mescid-i Aksa’nın imamları olmak üzere hain saldırılarda yaralanan kardeşlerimize ve Filistin halkına acil şifalar diliyorum.

Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:43
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ya bu adamı Türkler dinlemiyor, dünya takar mı? Ne yazmış diye okuyasım bile gelmedi.

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