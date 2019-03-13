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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mescid-i Aksa’ya saldırılara ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mescid-i Aksa’ya saldırılara ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mescid-i Aksa’ya, imamlarına ve ibadet eden masum sivillere yapılan saldırıyı kınayarak, ’’Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır’’ dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıları kınadı. Erbaş, dün işgalciler tarafından Mescid-i Aksa’nın harim-i ismeti çiğnenerek imamlara ve ibadet eden masum sivillere saldırıldığını kaydederek, ’’Gözü dönmüş zalimler insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayarak mabetlerin masuniyetini bir kez daha ihlal etmiştir. Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri şiddetle tel’in ediyorum. Elbette bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih nice zorbanın helak oluşuna şahittir. Önemli olan zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır’’ ifadelerini kullandı.



’’Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır’’


Erbaş, saldırılara karşı başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye ve gerekli tepkiyi göstermeye davet ederek, ’’Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında bütün din ve inanç mensuplarının, vicdan sahiplerinin, insan hak ve onuruna saygı duyanların sessiz kalması düşünülemez. Bunun için başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye, gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da insanlığın vicdanında ilelebet mahkum olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir. Başta Mescid-i Aksa’nın imamları olmak üzere hain saldırılarda yaralanan kardeşlerimize ve Filistin halkına acil şifalar diliyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:07
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