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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan TDV'ye kurban bağışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 13:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan TDV'ye kurban bağışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ı kabul etti. 

Erbaş, Polat'tan vakıfın faaliyetleri ve "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" ile ilgili bilgi aldı. 

TDV'nin emanet bilinciyle vekaletle kurban organizasyonunu yürüttüğünü ifade eden Başkan Erbaş, kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları, TDV'ye kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Erbaş, "Duamız, kurbanların aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olması, Müslüman coğrafyalarda elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasıdır." dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından TDV'ye kurban bağışında bulundu. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:18
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Türkiye Diyanet Vakfı
  3. kurban bağışı

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