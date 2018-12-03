Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İnsanı varlık âleminde önemli ve üstün kılan, fizikî özellikleri, ırkı, statüsü, maddi imkânları değil, yaratılış gayesi, merhamet duygusu, hak ve sorumluluk bilincidir.

Dolayısıyla bir sınanmadan ibaret olan dünya hayatında, hastalıklar, genetik ve çevresel faktörler, doğal afetler, savaşlar, kazalar gibi farklı sebeplerle gerçekleşen engellilik durumu, insanın değerini ve onurunu asla değiştirmez. Bunun için her hâlükârda insana düşen hayatın geçici ve imtihan olduğu gerçeğinin farkında olarak sabır, şükür, metanet, güzel ahlak ve ümit ekseninde yaşamasıdır.

Önemle belirtmek gerekir ki bireysel olarak ahlak ve erdemin, toplumsal olarak duyarlılık ve sorumluluğun, milletler ve kültürler açısından medeniyetin ölçüsü; yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, engellilere ve çevreye bakıştır.

Bu manada, hayatın bütün alanlarında yegâne değer olarak “takva” yı belirleyen Yüce dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir.

Nitekim her konuda en güzel örneğimiz olan Peygamber Efendimiz, engellilerle özel olarak ilgilenmiş, onlara destek olanları övmüş, onları imkân ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, kendilerine değer vermiş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları Allah katında birçok mükâfatlarla ve cennetle müjdelemiştir.

Diğer yandan engelliliğe sebep olan savaşlar, afetler, kazalar, ihmaller, gibi durumlara karşı bilinçli ve sorumlu davranmak zorunda olduğumuz da açıktır. Dolayısıyla, engellilik ve engelli kardeşlerimizle ilgili duyarlılıklar bir gün ya da haftayla sınırlı olmamalı, sürekli bir farkındalık olarak hayatın her anında ve alanında var olmalıdır.

Bu vesileyle bütün engelli kardeşlerime, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı