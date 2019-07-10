Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan uluslararası yarışmada dereceye giren Bornova Koleji öğrencilerini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erbaş 27 ülkeden 2 bin 500'e yakın öğrencinin, geleceğin problemlerine çözüm ürettiği uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ederek dereceye giren Bornova Koleji öğrencilerini makamında kabul ederek bir süre görüştü.

"Uluslararası Geleceğin Problemlerini Çözme Becerileri" proje yarışmasının "Toplumsal Problem Çözme" kategorisinde dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Erbaş, bu başarının kendilerini sevindirdiğini ve gururlandırdığını dile getirdi.

ABD'de Massachusetts-UMass Amherst Üniversitesinde yapılan uluslararası yarışmada, Nisa Deren Doğan, Gül Handan Karaköse, Melek Maltaş, Duru Nur Öztürkoğlu, Umut Tahiroğlu, Başak Gülkaya, Pınarsu Güçlü ve Ecem Eylül Özkan, "Toplumsal Problem Çözme" kategorisinde "Paketli Ürün Kullanımının Azaltılması” başlıklı projeyle dünya üçüncüsü oldu.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin de bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Erbaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Açıklamada, Bornova Koleji'nin Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşu KOMAŞ A.Ş. bünyesinde hizmet verdiği ifade edildi.

