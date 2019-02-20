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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunus Müftüsü Osman Battih ile bir araya geldi- Erbaş:- "Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Sahih, doğru dini bilgi ile Kur'an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak dini istismar eden yapılar, şahıslar, gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar da Müslümanları sıkıntıya sokuyor" - Tunus Müftüsü Osman Battih:- "Rabb'imiz, Peygamberimiz bir. Osmanlı'dan itibaren bir iş birliğimiz var, aramızdaki kültürel ve dini faaliyetlerden yararlanarak iş birliği kurma açısından hazırız"

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Sahih, doğru dini bilgi ile Kur'an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Tunus Müftüsü Osman Battih ile makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Tunus'un tarihi ve güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Erbaş, "Bizler, İslam medeniyetinin çocuklarıyız ve bu medeniyet havzasında asırlarca birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan bir milletiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, iki ülke arasında din hizmetleri ve din eğitimi alanında yapılan iş birliğinin artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Onun için sahih, doğru dini bilgi ile Kur'an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak dini istismar eden yapılar, şahıslar, gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar da Müslümanları sıkıntıya sokuyor."

Ali Erbaş, Türkiye ve Tunus arasında öğrenci ve öğretmen değişiminin ve din görevlileri arasında tecrübe paylaşımının da faydalı olabileceğine işaret etti.

- "İş birliklerimizi yeniden güçlendirmek için çabalıyoruz"

Tunus Müftüsü Osman Battih de Türkiye ve Tunus arasındaki en önemli bağın İslam dini olduğunu vurguladı.

Battih, "Rabb'imiz, Peygamberimiz bir. Osmanlı'dan itibaren bir iş birliğimiz var, aramızdaki kültürel ve dini faaliyetlerden yararlanarak iş birliği kurma açısından hazırız. İlişki ve işbirliklerimizi yeniden güçlendirmek için çabalıyoruz, onun için buradayız." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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