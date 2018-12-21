Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,15 Temmuz Gazisi Doygunbaş’ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Gazisi Hüsnü Doygunbaş’ıSincan’da bulunan evinde ziyaret etti.

Gazi Doygunbaş’tan tedavisi ile ilgili bilgiler alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu belirten Başkan Erbaş, “O sevaba nail oldunuz Cenab-ı hak gaziliğinizi mübarek eylesin, kolaylıklar versin” dedi.

Başkan Erbaş Doygunbaş’ıntedavisinin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunarak, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her an yanınızdayız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Gazi Doygunbaş’ın küçük kızları Elif ve Öykü ile ilgilenerek, “Allah bu kızlarımızın, yavrularımızı kendine layık kul, habibine layık ümmet olarak yetişmelerini, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi ile büyümelerini nasip eylesin” niyazında bulundu.