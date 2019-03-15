Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya, siyasi mekanizmaları ve yöneticileri nefretin ve dü

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