Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Yazımda Kardeşlik Var” yaz kampını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yazımda Kardeşlik Var” temasıyla İstanbul’da düzenlenen yaz kampını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınınterör mağduru çocuklara yönelikAnkara ve İstanbul olmak üzere iki ilde düzenlenen yaz kampına Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 801 çocuk katılıyor.

İstanbul’da Kredi Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen kampta çocuklarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kampa katılan çocukları tebrik ederek onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, konuşmasının başında çocuklarla birlikte İstiklal Marşından kıtalar okuyarak, “İslam şairi Mehmet Akif Ersoy, öyle bir güzel eser bırakmış ki bizlere hiçbir namahrem elinin mabetlerimize değmemesini istiyor, bunun için dua ediyor. Mabetlerimiz, camilerimiz ülkemizin, vatanımızın süsü. Edirne’den Van’a Trabzon’dan Hakkari’ye kadar nereye gitsek camilerimiz minareleriyle süslemiştir” dedi.

Müminlerin birbirlerini sevmelerinin önemini Peygamber efendimizin hadislerinden örnekler vererek anlatan Başkan Erbaş, “Asırlardan beri Anadolu topraklarında birbirimizi severek,muhabbet içerisinde, huzur içerisinde yaşamışız.Birliğimiz ve beraberliğimiz yükseldikçe biz millet olarak hep üstün olmuşuz. Çünkü millet olarak güçlü olmanın yolu, birliktenve beraberlikten geçiyor” diye konuştu.

“Elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmemeli”

"Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın”ayetini hatırlatan Başkan Erbaş, “Buradaki ip Kur'an-ı Kerim'dir, İslam'dır, peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Bütün bunlar Allah'ın ipidir. Bütün Müslümanlar için en önemli iki kaynak Kur'an veSünnet'tir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Peygamber efendimizin Müslümanı, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimse olarak tanımladığını hatırlatarak,“Herkes benden emin olmalı. Elimden, dilimden hiç kimseye zarar gelmemeli düşüncesi içerisinde kendimizi yetiştirmemiz lazım. İşte o zaman biz peygamberimize layık bir ümmet olmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Halid binVelid'in oğlu Hazreti Süleyman’ın Diyarbakır'ı fethettiğini belirterek şöyle devam etti:

“Hazreti Peygamberin vefatından kısa bir süre sonra Müslümanlar Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Şırnak'a, Mardin'e, Siirt'e geldiler. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Anadolu toprakları içerisinde İslamlaşeriflenen ilk şehirler doğu ve güneydoğu illerimiz. Sadece Diyarbakır'da 27 sahabenin kabri var. Oraya yerleşen 500 kadar sahabenin kabirlerinin yerini ise bilmiyoruz."

“İçinizden dünya çapında bilim adamları çıksın istiyoruz”



Eğitim konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri başkanlığı olarak sizleri desteklemeye hazırız. Yeter ki siz niyet edin çalışın. Biz her zaman sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Müslümanlar için dini ilimlerin ve fen bilimlerinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Biz istiyoruz ki içinizden dünya çapında bir matematikçi, fizikçi, kimyacı çıksın. Yine dini ilimlerde en üst seviyede tefsirci, hadisçi, kelamcı sizin içinizden çıksın. Bunun için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, öğrencilere okuma alışkanlığı edinmelerini ve ibadetlerini ihmal etmemelerini tavsiye etti.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın da katıldığı programın sonunda iki öğrenci Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hat tablo hediye etti.



Programda ayrıca kız ve erkek öğrencilerden oluşan koro tarafından ilahiler okundu.