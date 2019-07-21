Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Van’da
Diyanet İşleri Başkanı Prof.21 Temmuz 2019 Pazar 11:44
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yazımda Kardeşlik Var” programının kapanış töreni için Van’a geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı Ferit Melen Havalimanında Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İl Müftüsü Ömer Keskin ve müftülük personeli karşıladı. Van Gölü sahilinde düzenlenen kahvaltı programına katılan Erbaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Kompleksinde saat 15.00’teki “Yazımda Kardeşlik Var” programına katılacak.
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