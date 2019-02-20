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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus Müftüsü Battih’i kabul etti

Tunus Müftüsü Osman Battih’i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Onun için sahih, doğru dini bilgi ile Kur’an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus Müftüsü Battih’i kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunus Müftüsü Osman Battih’i kabul etti. Kabule,Tunus Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa da katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus Müftüsü Battih’e ziyaret için teşekkür etti.

Türkiye ile Tunus’untarihi ve güçlü bağlara sahip olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Bizler, İslam medeniyetinin çocuklarıyız ve bu medeniyet havzasında asırlarca birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan bir milletiz” dedi.

Başkan Erbaş, iki ülke arasında din hizmetleri ve din eğitimialanında yapılan işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini dile getirerek, “Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Onun için sahih, doğru dini bilgi ile Kur’an ve sünnetten taviz vermedençocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak dini istismar eden yapılar, şahıslar, gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar da Müslümanları sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Türkiye ve Tunus arasında öğrenci ve öğretmen değişiminin ve din görevlileri arasında tecrübe paylaşımının faydalı olabileceğini belirtti.

“Ortak bir kültür ve eğitim gençlerimizin arasındaki ilişkileri güçlendirir”

Tunus Müftüsü Osman Battih ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Türkiye ve Tunus arasındaki en önemli bağın İslam olduğunu ifade eden Battih, “Rabbimiz, Peygamberimiz bir. Bizim Osmanlı’dan itibaren bir işbirliğimiz var. Aramızdaki kültürel ve dini faaliyetlerden yararlanarak işbirliği kurma açısından hazırız. İlişki ve işbirliklerimizi yeniden güçlendirmek için çabalıyoruz, onun için buradayız” dedi.

Battih, Tunuslu gençlerinTürk kültürünü ve dilini öğrenmekte istekli olduklarına değinerek, “Ortak bir kültür ve eğitim gençlerimizin arasındaki ilişkileri de güçlendirir. Bu aynı zamanda gençlerimizin ayrışmalarına, farlı düşünce ve saplantılara girmelerine engel olur” ifadelerini kullandı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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