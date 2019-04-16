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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş terör saldırısının mağdurlarıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:- "Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"- Teröriste silahsız karşı koyan Abdul Aziz: - "Kederimizi paylaşmaya geldiği için teşekkür ediyoruz"- Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa: - "Sizin vasıtanızla Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Fuat Oktay) ve Dışişleri Bakanı'na (Mevlüt Çavuşoğlu) teşekkür etmek istiyorum"

16 Nisan 2019 Salı 19:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş terör saldırısının mağdurlarıyla görüştü

CHRISTCHURCH/MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde taziye ziyaretlerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralıların yakınlarıyla bir araya geldi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine geçen ay düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanlarla kahvaltıda bir araya gelen Erbaş, yakından ilgilendiği misafirlerine taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye olarak Yeni Zelanda’ya binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen masum Müslümanlara karşı yapılan terör saldırısında mağdur olanların yaşadığı acıları yakından hissettiklerini vurgulayan Erbaş, "Buradaki siz Müslüman kardeşlerimizin başına gelen bu olaydan dolayı çok büyük bir üzüntü hissettik. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Tüm dünyada tepki çeken terör saldırısında teröristin ikinci hedefi olan Linwood Camisi'ne girişini engelleyerek can kaybının artmasını önleyen ve "Kahraman" olarak bilinen Afganistan asıllı Abdul Aziz, kahvaltı sonrasında AA muhabirine, "Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti bu zamanda ihtiyaç duyduğumuz sevgiyi bizimle paylaştı, Sayın Başkana ailesini bırakıp, buralara kadar bizimle kederimizi paylaşmaya geldiği için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Nur Camisi'nde yaralanan ve halen yoğun bakımda tedavi gören Zekeriya Tuyan’ın eşi, çocukları, anne ve babasının da katıldığı program, hayatını kaybedenler için okunan duanın ardından sona erdi.

- "Yeni Zelanda dünyaya örnek oldu"

Daha sonra Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı Jenny Salesa’yla da bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ev sahibi bakandan terör saldırısının ardından mağdurlar ve yakınlarına verilen destekler hakkında bilgi aldı.

Yeni Zelanda hükümetinin saldırı sonrasında aldığı pozitif tavrın tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren Erbaş, "Yeni Zelanda Başbakanı ve bakanlarla birlikte bütün yetkililerin seferber olmaları ve bu acıyı yaşayan insanlara, onların yakınlarına sahip çıkmaları ve bu olayın karşısında çok sert bir tepki göstererek katile verilebilecek cezayı vermelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda dünyaya örnek olduğunuzu yeniden ifade etmek istiyoruz." dedi.

Saldırı sonrasında Türkiye’nin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Jenny Salesa, "Sizin vasıtanızla Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Fuat Oktay) ve Dışişleri Bakanı'na (Mevlüt Çavuşoğlu) teşekkür etmek istiyorum. Onlarla birlikte olan heyet saldırının ertesinde Christchurch’e geldiler, buraya gelip bizimle birlikte olduğunuzu gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanla görüşmesinin ardından Yeni Zelanda’daki temaslarını tamamlayan Erbaş ve berberindeki heyet, Avustralya’nın Melbourne kentine geçti.

- Melbourne'de vatandaşlarla buluşma

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Melbourne’de Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Melbourne havalimanında Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener ve Türk İslam Derneklerinin yöneticileri ve din görevlileri tarafından karşılanan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Thomastown ve Broadmeadows camilerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Her iki camide de yoğun ilgiyle karşılaşan Erbaş, daha sonra Victoria Eyaleti Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek ve Türk İslam Derneklerinin yöneticileriyle Melbourne Başkonsolosluğu konutunda buluştu.

Erbaş, Melbourne’deki temaslarını yarın Türk İslam Derneklerine yapacağı ziyaretlerle sürdürecek.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:50
  1. Christchurch
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  3. Yeni Zelanda

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