Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; “Terör örgütüne dönüşmüş yapılar, İslamla özdeşleştirilemez”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vatikan’ınAnkara Büyükelçisi Paul FitzpatrickRussell’i kabul etti.

Avrupa’da yükselen İslamofobia’nın ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bizim en çok arzu ettiğimiz şey, özellikle Avrupa ülkelerinde İslamofobia’nın bir şekilde ateşinin düşürülmesi gerekiyor. Hep birlikte İslamofobia’nın ortadan kaldırılması noktasında çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanların İslamofobia’dan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları işaret eden Başkan Erbaş, “Biz bundan Müslümanlar olarak rahatsızız” ifadesini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet olarak, İslam’ın temsilcisi gibi gösterilmeye çalışan terör örgütleriyle olan mücadelelerinin devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi; “İslam dünyasında birtakım faaliyetler içerisinde bulunan terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor, onları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Onları sanki İslam’ın temsilcisi gibi görülmesi ve gösterilmesi bizi öteden beri hep rahatsız ediyor ve bunu her ortamda da söylüyoruz. Onlarla, Müslümanın ya da İslam’ın özdeşleştirilmesini istemiyoruz. Ve biz onları zaten İslam’ın içinden de kabul etmiyoruz.”

Kabulünden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür edenKonuk Büyükelçi Russell,“Söylediklerinize katılıyorum. Dünyadaki çatışmaların, ihtilafların ve sorunların çözümü için işbirliğine ve daha çok iletişime ihtiyacımız olduğuna katılıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretin sonunda Büyükelçi Russell’e,Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı, ‘Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY’kitabının İngilizce ve Türkçe baskısını hediye etti.

Kabulde, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır bulundu.