0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Strazburg’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi

Strazburg’da vatandaşlarımızla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa’ya göç eden vatandaşların, bir taraftan geçimlerini sağlamaya çalışırken diğer taraftan sahip oldukları değerlerini muhafaza etmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

06 Ocak 2019 Pazar 11:42
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Strazburg’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Strazburg’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Yunus Emre Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Sizler,kendinizin ve ailenizin rızkını kazanmak amacıyladeğişik zamanlardaburalara geldiniz. Allah Teâla’nın yardımıyla nice zorlukları aştınız. Kendinize bir dünya kurdunuz. Bu zor süreçlerde gayretinizden ve helal rızık hassasiyetinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Erbaş, Müslümanın bu dünyadaki amacının, Allah’ın rızasına uygun yaşamak olduğunu vurguladı.

Başkan Erbaş, Anadolu’nun farklı bölgelerinden Avrupa’ya göç eden vatandaşlarınbir taraftan geçimlerini sağlamaya çalışırken diğer taraftan sahip oldukları değerlerini muhafaza etmek için gayret ettiklerini söyledi.

“Çocuklarınızın kalbinden Allah sevgisinin eksik olmaması için gayret ettiniz”

“Sizler yaşadığınız bu ülke ile ömrünüzün değişik aşamalarında tanıştınız. Kiminiz çocuk, kiminiz genç, kiminiz de yaşça kemale erdikten sonra buralara geldiniz” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“İlk aşamada, İslam adına sahip olduğunuz temiz kalbiniz ve de bir seccadeniz vardı.  Önce bu coğrafyada, farklı yerlerden gelen o temiz yürekleriniz, ardından seccadeleriniz birleşti. Çocuklarınızın kalbinden Allah sevgisinin,Peygamber sevgisinin eksik olmaması için gayret ettiniz. Bu hassasiyeti duyarak kırk yıldır koşturuyorsunuz.”

Başkan Erbaş, Avrupa’da yapılan mescit ve camilerin Müslümanların sosyal hayatındaki fonksiyonuna işaret ederek, “Açılan bu mescitlerdecumalarda, kandillerde, bayramlarda, namaz vakitlerinde toplanıp soluklanma imkânı buldunuz. Camiler bizim her şeyimiz oldu. Evimizden çıktığımızda gittiğimiz ilk yer oldu. Çocuklarınız, camideki hafta içi ve hafta sonu kurslarını hayatlarının bir parçası haline getirdiler. Hanımlar, hoca hanımlar tarafından yapılan sohbetler sayesinde cami vesilesiyle sahih dini bilgiye ulaşıyor” diye konuştu.

Gençlerin sahih dini bilgi ile yetiştirilmelerinin önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Çocuklarımızı, gençlerimizi hiç görmek istemediğimiz bir yerde gördüğümüz zaman yüreğimiz parçalanıyor. O yüzden kaybedecek zamanımız yok. Nerede olursa olsun onlara sahip çıkmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:42
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
    1. Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna..
    2. MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a..
    3. Bakan Selçuk duyurdu! 'İlk kez başlıyor'
    4. Süresiz nafaka gündemde
    5. Konya'da bıçaklı kavga! Ölü ve..
    6. Köyde mahsur kalan yaralı kadın..
    7. Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar!..
    8. Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi
    9. Tarihi Oltu Rus Kilisesi restore..
    10. Diyarbakır merkezli suç örgütüne..
    11. Babasının şiddeti sonucu öldüğü iddia..
    12. Taliban, barış için ön şartını açıkladı!
    13. Otomotiv sektöründen Cumhuriyet..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    15. Yurt dışındaki Türklerden 2 milyonluk..
    16. Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlunun..
    17. İnternetten alışveriş yaparken sakın..
    18. "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin..
    19. Çocuklar iffetsiz anneye emanet
    20. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor