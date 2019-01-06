Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Strazburg’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Strazburg’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Yunus Emre Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Sizler,kendinizin ve ailenizin rızkını kazanmak amacıyladeğişik zamanlardaburalara geldiniz. Allah Teâla’nın yardımıyla nice zorlukları aştınız. Kendinize bir dünya kurdunuz. Bu zor süreçlerde gayretinizden ve helal rızık hassasiyetinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Erbaş, Müslümanın bu dünyadaki amacının, Allah’ın rızasına uygun yaşamak olduğunu vurguladı.

Başkan Erbaş, Anadolu’nun farklı bölgelerinden Avrupa’ya göç eden vatandaşlarınbir taraftan geçimlerini sağlamaya çalışırken diğer taraftan sahip oldukları değerlerini muhafaza etmek için gayret ettiklerini söyledi.

“Çocuklarınızın kalbinden Allah sevgisinin eksik olmaması için gayret ettiniz”

“Sizler yaşadığınız bu ülke ile ömrünüzün değişik aşamalarında tanıştınız. Kiminiz çocuk, kiminiz genç, kiminiz de yaşça kemale erdikten sonra buralara geldiniz” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“İlk aşamada, İslam adına sahip olduğunuz temiz kalbiniz ve de bir seccadeniz vardı. Önce bu coğrafyada, farklı yerlerden gelen o temiz yürekleriniz, ardından seccadeleriniz birleşti. Çocuklarınızın kalbinden Allah sevgisinin,Peygamber sevgisinin eksik olmaması için gayret ettiniz. Bu hassasiyeti duyarak kırk yıldır koşturuyorsunuz.”

Başkan Erbaş, Avrupa’da yapılan mescit ve camilerin Müslümanların sosyal hayatındaki fonksiyonuna işaret ederek, “Açılan bu mescitlerdecumalarda, kandillerde, bayramlarda, namaz vakitlerinde toplanıp soluklanma imkânı buldunuz. Camiler bizim her şeyimiz oldu. Evimizden çıktığımızda gittiğimiz ilk yer oldu. Çocuklarınız, camideki hafta içi ve hafta sonu kurslarını hayatlarının bir parçası haline getirdiler. Hanımlar, hoca hanımlar tarafından yapılan sohbetler sayesinde cami vesilesiyle sahih dini bilgiye ulaşıyor” diye konuştu.

Gençlerin sahih dini bilgi ile yetiştirilmelerinin önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Çocuklarımızı, gençlerimizi hiç görmek istemediğimiz bir yerde gördüğümüz zaman yüreğimiz parçalanıyor. O yüzden kaybedecek zamanımız yok. Nerede olursa olsun onlara sahip çıkmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can ve çok sayıda vatandaş katıldı.