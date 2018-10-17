Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; Şiddetin beslendiği hiçbir referans, İslamî olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi Eğitici Eğitimi’ kapsamında eğitim alandin görevlileriyle bir araya geldi.

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ailenin büyük bir hazine olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aile bütünlüğünün ve huzurununsağlanması ve korunması noktasında çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Başkan Erbaş, eğitiminin amacına işaret ederek “Aile bağlarını zayıflatarak birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden en ciddi tehlikelerden birisi nedir diye sorulduğunda aklımıza ne geliyor? Şiddet. Bununla kim mücadele edecek? Bizler mücadele edeceğiz” dedi.

“Can taşıyan her varlığa karşı merhameti merkeze alarak hareket etmeliyiz”

Aileyle ilgili Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden örnekler veren Başkan Erbaş, “Maalesef sorumluluk ve değerlerin ihmal edildiği günümüzde, sabır, anlayış ve akl-ı selim ile çözülebilecek sorunlar ve krizler yönetilememekte ve neticede hepimizin yüksek sesle şikâyetçi olduğu şiddet realitesiyle karşı karşıya kalmaktayız. Şiddetin asla ve asla aile içerisine girmemesi gerekiyor. Bu noktada, onurlu yaşamı idealize eden bir dinin mensupları olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Buna göre, can taşıyan her varlığa karşı merhameti merkeze alarak hareket edip, öfkemizin aklımızı, vicdanımızı, merhametimizi esir almasına mani olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Şiddetin beslendiği hiçbir referans; insanî, ahlakî veİslamî olamaz”

‘Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım’ hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş,“Cinsiyet ayrımına dayalı yaklaşımlarla hareket ederek kadınlarımızı değersizleştirmenin, aşağılamanın ve onlara şiddeti reva görmenin dinî bir yönü, dayanağı ve mazereti asla olamaz.Ziraşiddetin beslendiği hiçbir referans; insanî, ahlakî, hele İslamî olamaz. Bunu insanımıza iyi anlatmalıyız. Zaman zaman bu tür yanlışların dine, İslam’a mal edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu algıyı bizlerin, hocaların en kısa zamanda kaldırması gerekiyor” dedi.

Başkan Erbaş, cahiliye anlayışının sadece bir çağı değil, bir zihniyeti ve yaşam tarzını ifade ettiğini söyleyerek, kadına şiddeti reva gören her türlü anlayışın karşısında yer almak ve şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek gerektiğine vurgu yaptı.

Veda Hutbesi’nde kadınların, Allah’ın emaneti olarak ifade edildiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Bugün, yüce dinimizin rahmet ve merhamet ikliminden uzaklaşarak kadına şiddet uygulayan ahlak eğitiminden yoksun kimselerin varlığı hepimizi derinden üzmektedir. Allah’ın bahşettiği cana kıymanın haram oluşu sabitken, töre ve namus adı altında cana kastedenlerin, sorumsuz ve sabırsız davranarak hanımını, çocuğunu incitip rencide edenlerin varlığı, vicdanları yaralamaktadır” diye konuştu.

Şiddet kavramının sadece fiziki boyutla sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Erbaş, “Sözü doğru ve yumuşak kullanmayı ve tevazuyu emreden Kur’an-ı Kerim, apaçık karşımızda dururken, bir canı sözle de olsa incitmek, ona rahatsızlık vermek, beden dilini insanları hiçe sayarcasına ben merkezli bir imaja büründürmek de şiddetin değişik türleridir” dedi.

“İnsan onurunu zedeleyen her türlü anlayışla mücadele etmek, insanî ve İslamî bir vazifedir”

Başkan Erbaş amaçlarının ailenin muhabbet dolu ortamını korumak ve huzurlu yuvaların oluşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yıkım, acı, gözyaşı ve nedametle neticelenen şiddetin, vicdan ve insaftan yoksun fotoğrafı karşısında susmak ve hiçbir şey yapmamak, mümine muvafık bir tavır değildir. Dolayısıyla insan onurunu zedeleyen, yaşama, inanç, düşünce ve tercihte bulunma hakkını gasp eden, insanlığa tahakküm edici bir düşünceyi dayatmaya çalışan her türlü oluşum, yaklaşım ve anlayışla hep birlikte mücadele etmek, her şeyden önce insanî ve İslamî bir vazifedir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileriyle, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve insanlığın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulup bundan sonra yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması adına yapılacak çalışmalarda, bireysel ve kurumsal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

Başkan Erbaş, hocaların toplumda önderlik vasfı bulunduğunu,şiddetin önlenmesi ve merhametin yerleşmesi için hocalardan azami gayret beklediklerini ifade ederek, “Şiddetin her türlüsünün önlenmesi mevzusunda farkındalık ve duyarlılığı artırmak, cami ve cami dışı mekânlarda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kısaca yüce dinimizin adalet ve merhamet ilkelerini ve sevgili peygamberimizin örnek hayatını toplumun bütün katmanlarına ulaştırmak öncelikli hedefimiz olacaktır” dedi.

Projenin başarılı olması niyazında bulunan Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün mensupları, fedakâr ve özverili çalışmaları ile özellikle Aile ve Dini Rehberlik Bürolarıyla milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir. Bu çalışmalar hepimizin katkıları ile her geçen gün nitelik ve nicelik olarak daha da gelişecek ve güçlenecektir” dedi.

Üç gün sürecek eğitim programının açılışına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve 81 ilden gelerek eğitime katılan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) koordinatörleri katıldı.