Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgını ve Ramazan’ı değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının başlangıcı ve gündemdeki konulara ilişkin Yeni Akit gazetesinin sorularını cevaplandırdı. Teravih ve iftarlarda bir arada bulunamama yönündeki soruya cevap veren Erbaş, şunları dile getirdi: “Bu ramazanı Kovid-19 salgını nedeniyle çok buruk karşılıyoruz. Yüce dinimiz İslamiyet, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Peygamber Efendimiz; ‘Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız’ buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş; ‘Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin’ buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır.”

İftar çadırları yerine yardım

Erbaş, “İftar çadırları yerine neler önerirsiniz? ” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu Ramazan’da İftar çadırları kurmayacağız, bunun yerine iftar paketleri, gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu yıl yardım çalışmalarımızı ağırlıklı olarak yurt içinde yapmakla birlikte her Ramazan olduğu gibi yurt dışında mazlum ve mağdur kardeşlerimize yine yardım ulaştıracağız. Vakfımız, bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında 12 milyon liralık yardım yapmış olacak. Vatandaşlarımız bu yardım faaliyetlerimize destek olabilirler.”

Sahada ve dijital ortamdayız

Diyanet personeli ve imamların Ramazan ayında neler yapacakları konusuna da açıklık getiren Başkan Erbaş, şunları anlattı: “Kovid-19 salgınının başlamasının ardından 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için büyük bir seferberlik başlattık. Binlerce din görevlimiz şu anda vatandaşlarımıza destek olabilmek için sahada görev yapıyor. Çalışmalarımız Ramazan ayında da artarak devam edecek. Kur’an Kurslarımız kapalı olduğu için uzaktan eğitim programları yayınlanmaya devam edecek. Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur’an Radyo ve Diyanet Risalet Radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacak. Bu Ramazanda, birçok faaliyetimizi inşallah dijital mecralara taşıyoruz. Sosyal medya üzerinden çok sayıda hizmet sunacağız.”

Kararlara uymamak kul hakkıdır

“Bu salgından kurtulabilmemiz için tüm vatandaşlarımızdan devletimizin aldığı sınırlamalara harfiyen uymalarını tavsiye ediyorum” diyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kararlara uymamak kul hakkına girmektir. Bu ramazanda evlerimizi birer mescide çevirelim. Teravih namazını ailemizle birlikte kılalım. Maalesef Ramazan’da oruç tutan bazı kardeşlerimizin iftardan sonra sigara içtiğini görmek beni çok üzüyor. Sigara hem dinen haram, hem de sağlığımıza büyük zarar veriyor. Kovid-19 salgınında da en önemli hususlardan birisi hepimizin bildiği gibi bağışıklık sistemi. Yapılan bilimsel çalışmalarda sigaranın bağışık sistemine büyük zarar verdiği bilim adamları tarafından açıklanıyor. Tüm sigara kullanan kardeşlerime bu ayda sigarayı bırakmaları tavsiyesinde bulunuyorum.”