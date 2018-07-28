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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de din görevlileri ile bir araya geldi

Rize’de din görevlileri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlisinin iyiliği yapan ve insanları iyiliğe çağıran kişi olduğunu ifade etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:47
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de din görevlileri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize’de din görevlileri ile bir araya geldi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlisinin iyiliği yapan ve insanları iyiliğe çağıran kişi olduğunu ifade ederek, “Hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden vebu şekilde kurtuluşa erecek adaylardanız hepimiz. Diyanet İşleri Teşkilatı olarak hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Bu emanet bizim omuzlarımızda çünkü bizler peygamberlerin varisleriyiz. Peygamberimizin mihrabının, minberinin, kürsüsünün varisleriyiz biz” dedi.

Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretinin ardından Mescid-i Nebeviyi kurduğunu anımsatan Başkan Erbaş,“Mescid-i Nebevi inşa ettikten sonra yaptığı ilk iş suffeyi kurmak oldu.Bugün hepinizin camileri,Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir. Kur'an kursları suffenin bir şubesidir.Mescid-i Nebevi ve onun içindeki suffe sayesinde Yesrip Medine-i Münevvere, yani aydınlanmış bir şehir oldu.Buradan alacağımız mesaj,bulunduğumuz mahalleyi aydınlatacak en önemli mekan o mahallenin camisidir.O caminin içinde yapacağımız eğitimdir. Tıpkı şu anda yaz Kur'an kurslarıyla yaptığınız gibi” diye konuştu.

Din görevlilerinden daha çok çocuğa ve gence ulaşmak için gayret göstermelerini isteyen Başkan Erbaş, “Beklemeyelim, ‘camimize bir genç gelsin de onu okutayım’ biz gidelim kapıları çalalım. Kahvehaneleri kıraathane haline getirelim.Milletimizin aydınlanması, okuma alışkanlığını geliştirmeleri için bu tür küçük dokunuşlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Türkiye genelinde din istismarıyla mücadele kapsamında Diyanet’in yaptığı çalışmalara değinerek, “Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yüce dinimizin istismarına engel olmaya çalışıyoruz. Eğer biz engel olmazsak, biz sahih dini bilgiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi donatmazsak onlara öyle yanlış bir din algısı ile yaklaşanlar oluyor ki, belli bir zaman sonra etkimizde kalmıyor. Bakıyorsunuz bazen dili bir ayete dahidönmeyenler, dergileriyle, yayınlarıyla, televizyonlarıylayüce dinimizi istismar ederek milletimizin çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış din algısına doğru çekiyorlar ki onlara bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Kur’an- Kerim’de Allah’ın “Rabbinin yoluna hikmetle davet et” diye buyurduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Bir konuyu anlatırken, insanlara onu telkin derken en güzel bir şekilde o konu ile ilgili bir birikime sahip olarak güzel bir hasene ve öğüt ile anlat. Bu davette öne çıkan en önemli metottur.“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” bu metotları yerine getirerek ihlas ve samimiyetle, aşk ve heyecanla işimizi yapacağız.Bizim olmazsa olmazlarımız İhlas, samimiyet, aşk ve heyecandır.”

Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlayıp hayatımıza yansıtmak ve bütün çocukların, gençlerinhayatlarını Kur’an ile aydınlatmak bizim vazifemiz” diyen Başkan Erbaş, “Cami dersleri bizim için çok büyük bir fırsat. Her namazın öncesinde ve sonrasında günde birkaç dersi Cemaatimizle, çocuklarıyla bu dersleri mutlaka yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü İsmail Yalçın ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:47
  1. Rize
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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