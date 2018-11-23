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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle buluştu

- Başkan Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde KYK Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençlerle, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bir araya geldi- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Peygamberimizin daveti, en çok gençlerin yüreklerinde karşılık bulmuştur"

23 Kasım 2018 Cuma 11:27
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle buluştu


ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençlerle, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bir araya geldi.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, yurt müdürleri, şube müdürleri ve yaklaşık 600 yurt öğrenci katıldı.

Camide gençlere hitap eden Erbaş'ın, Hz. Peygamberin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajlarına en çok gençlerin karşılık verdiğini vurgulayarak "Peygamberimizin daveti, en çok gençlerin yüreklerinde karşılık bulmuştur. Ona ilk iman edenlerin çok büyük bir kısmı gençler olmuştur. Hz. Muhammed (SAV) gençlere değer ve önem verirdi. Onları bilgiye ve okumaya yöneltmiştir. Onlara gerçek kahramanlığın iyilikle olacağını öğretmiştir." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Hz. Peygambere ilk inen emrin "oku" olduğunu hatırlatan Erbaş'ın, gençlere kitap okumalarını, Kur'an-ı Kerim'i ellerinden düşürmemelerini, büyük bir ideale, güzel bir ahlaka, köklü bir bilgiye ve mefkûreye sahip olmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

Program sonunda gençlere gül dağıtan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

Etkinliğe katılan öğrencilerin de yurtlarda açılan kurslarda ortaya çıkan eserlerden seçilmiş ebru tablosunu, KYK Ankara İl Müdürlüğü adına Başkan Erbaş'a hediye ettikleri belirtildi.

Programa katılan gençlerin ayrıca, bu ve benzeri pek çok anlamlı etkinlikle buluşmalarını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya teşekkürlerini ilettikleri ifade edildi.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:27
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  2. Ankara İl Müdürlüğü
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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