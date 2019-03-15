Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş b

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