Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Müslümanın hayatında umutsuzluk yoktur”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitimevi’ni ziyaret ederek burada kalan çocuklarla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada insanın nerede olursa olsun daha iyi insan olabilmesi, etrafını aydınlatıp umut dağıtması için elinden gelen gayretigöstermesi gerektiğini söyledi.

Hz. Peygamberin İslam’ı insanlara tebliğ ederken yanındakilerin büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Hz. Aliler, Hz. Ömerler, Hz.Musablar, Hz.Yasirler, onların hepsi sizlerin yaşında gençlerdi. O insanlar, Peygamber Efendimizin etrafında toplandı ve kurtuldular. İnşallah biz hepimiz Peygamber Efendimizin emanetleri,Kur’an-ı Kerim'in ve sünnetinin etrafında toplanarak aydınlanacağız ve kurtulacağız” dedi.

Başkan Erbaş, çocuklara Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamberin hayatını okumalarını tavsiye etti.

Başkan Erbaş Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın müminlere “Ey iman edenler, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” buyurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Müslüman demek, her zaman umut içerisinde yaşayan insan demektir. Müslüman, ‘yarınım bugünümden daha iyi olacak’ diyen insandır. İslam böyle güzel bir din, ismi de umut veriyor. Size birisi, ‘İslam nedir?’ diye sorsa göğsünüzü gere gere İslam, barıştır. İslam, umuttur. Müslüman kurtuluş ve barış insanıdır.Müslümanın hayatında son nefesine kadar umutsuzluk yoktur.Müslümanlar, her zaman daha iyiyi, daha güzeli yapmak, daha güzele ulaşmak için ruhen canlı olması gereken kimselerdir.”

Kur’an-ı Kerimin ilk inen ayetlerinde Allah’ın “Oku” buyurduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Gönlüm ister ki herkes Kur’an-ı Kerim öğrensin, çünkü Kur’an’ın ayetleri, okudukça gönlümüze ferahlık veriyor. Peygamber Efendimiz üzüldüğü ve sevindiği zaman Kur'an okuyor.Çünkü Kur'an bir şifa olarak indirilmiştir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, çocuklara,“Her birinizde İslam'ı yaşama, hayata tutunma ve en güzel şekildebu imtihanı kazanma noktasında bir enerji görüyorum, bu enerjiden istifade edelim” dedi.

“Birbirimizi severek bu hayatı daha güzel hale getirmeye çalışacağız”

Hz. Peygamberin“Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız” buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Bizim medeniyetimizin özünde sevgi,saygı ve sadakat var.Birbirimize saygı göstereceğiz.Birbirimiziseveceğiz ve bu şekilde hayatı daha güzel hale getirmeye çalışacağız. Birbirimize karşı dürüst olacağız, konuştuğumuz zaman doğru konuşacak ve söz verdiğimiz zaman o sözü yerine getireceğiz. Yaşadığımız ortamlarda, toplumumuzda ve yeryüzünde huzurun ve barışın sağlanmasının yolu, bu değerlere sahip çıkmaktan geçiyor.”

Çocuk Eğitimevi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cezaevi vaizleri aracılığıyla Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri, dini seminer ve konferans gibi çalışmalarla din eğitimi faaliyetleri yürütülüyor. Eğitim evinde aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu işbirliği ile hafızlık programı uygulanıyor.

Programa, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Namık Kemal Varol, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük katıldı.