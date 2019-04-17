Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Melbourne Belediye Başkanıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya temasları kapsamında Melbourne Belediye Başkanı SallyCapp ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmede Melbourne’de farklı medeniyetlerden insanların yaşamasının önemli birhususolduğunu ifade ederek“Türkiye olarak geçmişimize, medeniyetimize baktığımız zaman onlarca medeniyetin 10 bin yıllık bir süreden itibaren yaşadığı topraklardan,Anadolu'dan geliyoruz. Zaman zaman çeşitli şehirlerde yapılan arkeolojik kazılarda milattan önce 5 binlere, 6 binlere kadar giden tarihi bulgularla karşılaşıyoruz. Melbourne’un de çok kültürlü bir yapıya sahip olması çok anlamlı” dedi.

Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırılarına değinen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Avustralya ve Yeni Zelanda'da aynı kültürel geçmişi paylaşan milletlerin yaşadığı yerler olması münasebetiyle sizlere de başsağlığı diliyorum.Bu süreçtekiyaklaşımlarınız bizi çok memnun etti.Orada ölen insanlar Müslüman ama netice itibarıyla bizim ortak paydamız insan olmaktır. Bir mabet hangi dine ait olursa olsun, o mabedin ve o mabette ibadet eden insanların dokunulmazlığı var. Bütün inançlarda da bu dokunulmazlık olduğu için bu konuda bütün insanlık olarak karşı çıkmak zorundayız. Dünyanın bir tarafı bunu yıllardan beri yerine getirmedi. Yerine getirmedikleri için de bir şekilde terör büyüdü, azdı. Ben bu açıdan da hem Yeni Zelanda'nın hem de Avustralya’nın örnek olduğunu, bütün dünyaya adeta ders verdiklerini düşünüyorum.”

Şiddete karşı her topluma sorumluluk düştüğünün altını çizen Başkan Erbaş, “Her toplum, her inanç sistemi kendi insanını şiddetten uzak bir şekilde yetiştirme noktasında daha dikkatli olur ve barışı bütün dünyada yaygınlaştırmak için insanları terör örgütlerine karşı tavır almaya yönlendirirse bütün toplumlar olarak bundan çok mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

Melbourne Belediye Başkanı SallyCappise, ziyaretten dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Capp, Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırılarından sonra Melbourne’de2-3 camide açık gün ilan edildiğini ifade ederek. “Ailemin bütün üyeleriyle camileri ziyaret ettik” dedi.