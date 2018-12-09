Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mardin’de din görevlileri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin’de din görevlileri ile bir araya geldi.

Din görevlileri ile buluşmanın hizmet kalitesini arttırdığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Tecrübe paylaşımlarımızla hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz, milletimize götürmüş olduğumuz din eğitimi, din hizmeti daha da nitelikli, daha da kaliteli hale geliyor” dedi.

Din görevlilerinin, Peygamberlerin varisi olduklarını belirten Başkan Erbaş, “Peygamberimizin şahitlik yapması, müjdelemesi, ikaz etmesi, uyarması, vaiz, mürşit, muallim, rehber, önder olması, Allah’ın dinine davet etmesi, iyiliği emredip kötülükten men etmesi vasıfları bugün bize emanet” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, İslam’ın yeryüzünü ıslah projesi olduğunu kaydetti.

Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin okumaktan, öğrenmekten ilimden, irfandan, kalemden bahsettiğini anımsatan Başkan Erbaş, “Bu, bu ümmetin çocuklarının elinde kitap ve kalem eksik olmayacak; ilim, irfan, bilgi, hikmet noktasında hiçbir taviz vermeyecek anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“İhlas ve samimiyetle, aşk ve heyecanla gayret edeceğiz”

İkinci vahiyle gelen Müddessir Suresi’nin yüklediği sorumluluğa dikkati çeken Başkan Erbaş, “İkinci vahyi hatırlayın. ‘Ey örtüye bürünen kalk, uyar.’ Peygamber Efendimizin şahsında kıyamete kadar gelecek bütün insanlar, bu ayetle muhatap. Ama öncelikli olarak Allah Resulü’nün (s.a.s.) varisleri muhatap. O gün Efendimiz insanları hangi konularda uyardı ise, cehaletin hangi alanlarında uyardıysa bugün biz de işte o konularda uyaracağız” diye konuştu.

Din görevlilerinin büyük sorumlulukları olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, şunları söyledi;

“Bizler barış elçileri olacağız. Birbirine karşı dargın olan, kin güden, düşmanlık besleyen insanların arasında aracı olacağız. Onların barışmaları için, onların aralarındaki kan davalarını bitirmek için gayret edeceğiz. Cehaletin her örneği bugün de var. O gün Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.) Arafat’ta ‘Ey insanlar, hepiniz Âdemdensiniz, Âdem ise topraktandır. Arabın Aceme, Acemin Araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır’ buyurmuştu. Bugün yorulmadan, üşenmeden bu hakikati insanlara anlatacağız. Bugün kabilecilik, ırkçılık yok mu? Peygamber Efendimizin, ‘Irkçılık güden bizden değildir’ ifadesini insanlara anlatacağız. Bunun için ihlas ve samimiyetle, aşk ve heyecanla gayret edeceğiz, çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız insanımızı uyaracağız.”

“Örnek bir hayatımız olmalı”

4-6 yaş grubu Kur’an kursların önemini vurgulayan Başkan Erbaş, çocukların o yaşlarda karakter kazandığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yaşa göre eğitim verdiklerini ifade eden Başkan Erbaş, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kurslarında en çok kadınların eğitim aldığını belirtti. Başkan Erbaş, “Kadınlarımızı eğitirsek, onlar çocuklarını da eşlerini de eğitirler” dedi.

Din görevlilerin sahip olması gereken en önemli hasletlerden birinin güzel ahlak olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, ‘örnek bir hayatımız olmalı’ ifadesini kullandı.

Başkan Erbaş, ‘Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır’ ayetini hatırlatarak “Güzel öğüt konusunda Allah Resulü Efendimizin metodu ortada. Öğretiniz, kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Özellikle Kur’an kurslarımızda çocuklarımıza yönelik yaklaşımlarımız bu metod çerçevesinde olmalı” şeklinde konuştu.

Yaz Kur’an kurslarına gelen öğrencilerin kışın da hafta sonlarında cami derslerine katılmalarını sağlamanın bilgilerini unutmamalarına yardımcı olacağına işaret eden Başkan Erbaş, “Bunu yapalım. Çocuklarımızın cami ile bağını güçlendirelim. Onların kalbini camiye bağlı hale getirmek için gayret edeceğiz” dedi.

Gençlere sahip çıkmanın en önemli vazifelerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, ‘Her Hocamıza 10 Genç Emanet’ projesi başlattıklarını söyledi.

“Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek huzur içerisinde yaşamış bir medeniyetin çocuklarıyız”

İslam dünyasında çıkartmak istenen fitne ve tefrika hareketlerine dikkati çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi;

“İslam dünyası kan ve gözyaşı içerisinde. Suriye’yi, Irak’ı, Arakan’ı, Filistin’i, Doğu Türkistan’ı görüyorsunuz. Şimdi de Yemen yanıyor, Yemen büyük bir acı içerinde. Nedir bunun sebebi? Farklılıklarımızı ayrımcılık olarak birileri ileriye sürüyor. Halbuki biz bin sene farklılıklarımızı zenginlik olarak görmüş ve huzur içerisinde yaşamış bir medeniyetin çocuklarıyız.”

Müslümanlıkta kabileciliğin olmadığını, mezhepleri zenginlik olarak görmek gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, ırkçılığı çıkartıp kışkırtmaya devam edenlerin şimdi de mezhep kavgası çıkartmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından din görevlilerinin çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.