Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan heyetini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı ZaiyrbekErgeshov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Din Komisyonu Başkanı Ergeshov’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin orada yaşayan insanların dini hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Erbaş, “Bu cami vesilesi Din-i Mübin-i İslam’a yönelik hizmetler ve gençlerin, çocukların dine olan bağlılıkları daha da artar” dedi.

Başkan Erbaş, din eğitiminin önemine dikkat çekerek, “Sahih, doğru dini bilgiyi çocuklarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Bütün bunların yolu da camiden geçiyor. Peygamber Efendimiz nasıl Medine-i Münevvere’ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi’yi inşa etmek oldu ve Diyanet işlerini nasıl oradan organize ettiyse, biz de aynı medeniyetin çocukları olarak camilerimizde olan faaliyetlerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı ZaiyrbekErgeshov ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Ergeshov, Türkiye’nin Kırgızistan’a önemli yardımlar yaptığını ifade ederek, bunlardan birisinin de Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii olduğunu kaydetti.

Kırgızistan’da bir İslam Akademisini kurmak istediklerini dile getiren Ergeshov, Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi ve dini yayınlar alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirtti.