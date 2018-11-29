0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 18:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Enstitü Müdürü Selçuk Kürşat Koca’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş burada yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek, “Enstitü kurulduğu günden bu yana pek çok ülkede kültürümüzü, medeniyetimizi, dilimizi öğretmek, yaygınlaştırmak, tanıtmak için güzel projeleri, çalışmaları var” dedi.

Gittikleri ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü'nü görmekten, ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, “Hakikaten bize gurur veriyor, iftihar ediyoruz. Çalışmalarını gördükten sonra ‘yıllar önce kurulmalıydı’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Enstitünün Katar'da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Erbaş, “Özellikle Türkçe eğitimi noktasındaki gayretleriniz gerçekten bizi sevindiriyor. Dil, iletişimin en önemli vasıtasıdır. Dil olmayınca iletişim olmuyor. Tabii sadece dil öğretmekle kalmıyorsunuz, medeniyetimizi de bir şekilde tanıtmaya çalışıyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Başkan Erbaş, ziyaretin sonunda enstitüde Türkçe eğitimi verilen derse katılarak yabancı öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette Başkan Erbaş’a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri eşlik etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:06
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Gece bekçilerinin trafik para cezası uyguladığı" iddiası
    1. "Gece bekçilerinin trafik para cezası..
    2. Karbonatın farklı kullanım alanları
    3. Yıldız Dağları beyaza büründü
    4. Cuma namazı saat kaçta?
    5. "PKK'ya bağlı Tevgera Azadi..
    6. Çocuğa isim koyulurken...
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Kanada hükümeti, Cemal Kaşıkçı..
    9. PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar..
    10. AK Parti milletvekili Mesten'den..
    11. Rusya: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız
    12. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    13. Bacağına demir saplanan köpek..
    14. "Hedefimiz iyi futbol, iyi sonuç"
    15. Rusya, ABD'nin yaptırımlarına karşı..
    16. AVM'de yangın çıktı; söndürülünce..
    17. Askeri helikopter Zehra bebek için..
    18. APA 11. Genel Kurulu
    19. Alman devi Bayer, 12 bin kişiyi işten..
    20. Aydın'da sağanak su baskınlarına sebep..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?