Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da vakıf kurumlarını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar’a yaptığı ziyaretin ikinci gününde önemli temaslarda bulundu. Katar Yardım Kuruluşu’nu ve Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Katar yardım kuruluşları arasında işbirliği yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Katar Yardım Kuruluşu İcra Kurulu Başkanı Yusuf b. Ahmet el Kuvari ile görüşen Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 45 yıldır hem eğitim hizmetleri hem de hayri hizmetler alanında çok büyük çalışmaları olduğunu belirtti.

TDV’nin, elinde Kur’an-ı Kerim bulunmayan coğrafya kalmaması için 1 milyon Kur’an-ı Kerim bastırarak dünyadaki bu bölgelere ulaştırdığını ifade eden Başkan Erbaş, yine Türkiye’de bulunan 4 milyona yakın Suriyelinin iaşesi ve eğitimi noktasında TDV’nin çok büyük desteğinin olduğunu söyledi.

Sosyal destek ve eğitim merkezi kurarak Suriyeli muhacirlerin çocuklarına eğitim hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Erbaş, ayrıca Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası İlahiyat projeleriyle de vakıf olarak 3 bin civarında öğrenciye destek verdiklerini kaydetti.

Başkan Erbaş, “Bu öğrenciler 103 ayrı ülkeden getirilip Türkiye’de okutulmaktadır. Diyanet Vakfının yurtdışında yaptırmış olduğu camiler var. 16 ülkede cami inşaatlarını devam ettirmektedir. İnşallah bir süreç içerisinde yardımlaşmaların ve projelerin çok önemli faydaları olacağını düşünüyoruz” dedi. Başkan Erbaş, TDV ile Katar Yardım Kuruluşu arasında işbirliği yapılmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Kuvari: “Türkiye hayri konularda başta koşan bir ülke”

Katar Yardım Kuruluşu İcra Kurulu Başkanı Yusuf b. Ahmet el Kuvari ise, Türkiye ile derin bağları olduğunu ifade ederek, “Hayri işlerde işbirliği için hazırız. Bu da Katar Hayriyeninmisyonuna uygun bir davranış olur. Sizin Suriye halkına sunduğunuz destek ve hizmetlerin onda birine bile ulaşamayız. Türkiye hayrikonularda başta koşan bir ülke. İşbirliğinin oluşmasından mutluluk ve memnuniyet duyarız” diye konuştu.

Başkan Erbaş’ın Katar Vakıflar Genel Müdürlüğü ziyareti

Başkan Erbaş, Katar ziyaretleri kapsamında Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Genel Müdür Dr. Halit B. Muhammed Bin Ganim Al Sani tarafından ağırlanan Başkan Erbaş, vakıfların İslam tarihinin bütün aşamalarında medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, Peygamberimiz döneminde ve sonrasında vakıfların hayır hasenatı ulaştırma noktasında ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Osmanlı devletine vakıf medeniyeti diyebiliriz. Bütün bu anlayışlardan hareketle Türkiye’de kurulmuş şuanda yüzlerce vakıf var. Bunlardan en büyüğü 43 sene önce kurulan Türkiye Diyanet Vakfıdır. 43 yıldır yapmış olduğu hayri hizmetler ve eğitim hizmetleri, binlerle ifade edilen çok büyük hizmetleri yapmaya devam etmektedir. Türkiye’de bin 2 şubesi olan en büyük vakıftır. Her müftülük, vakfın bir şubesidir. Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Diyanet Vakfının mütevelli heyet başkanıdır” dedi.

TDV’nin yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Erbaş, “Mescid-i Aksa ve Kudüs projelerinin ortak yürütülmesi konusunda Katar Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak proje yapabiliriz” diye konuştu.

Katar Vakıflar Genel Müdürü Dr. Halit B. Muhammed Bin Ganim Al Sani ise, Katar’daki vakıflar ile ilgili olarak Başkan Erbaş’a bilgiler aktararak, “Bizim ortak noktalarımız mevcuttur. Bu noktalar arasında işbirliği yapabiliriz. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah” dedi.