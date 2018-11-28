Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Katar’da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar’a gitti. Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays b. Mübarek el-Kuwari’nin davetlisi olarak Katar’a giden Başkan Erbaş ve beraberindeki heyet, Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasır Al-Sani tarafından kabul edildi.

Başkent Doha’da bulunan Başbakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette, Başbakan El-Sani ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Erbaş ise iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında din hizmeti alanında da ilişkilerin en üst düzeye çıkarılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Ziyarete, Başkan Erbaş’ın yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri katıldı.