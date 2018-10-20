Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İslam’ın özünde tevhid ve vahdet vardır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli’yi sahabi döneminde İslam'a kapılarını açmış olan bir bölgenin şehri olduğunu söyledi.

“Medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi muhabbettir”

İslam dininin barış dini olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Bizim inancımızın, medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi muhabbettir. Müslüman muhabbet, barış, sevgi insanı demektir. Biz, sevgi medeniyetinin çocukları, sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş'a, Baba Mansur' dan Ağuiçen'e, Horasan ve Anadolu ile evliyanın temsil ettiği irfan yolu; Anadolumuzun ve Balkanların gönül dünyasına asırlardır hitap etmiştir" dedi.

Başkan Erbaş, medeniyetimizdeki irfan geleneğinin canlılığını sürdürdüğünü dile getirerek" şunları söyledi;

"Hak Muhammed Ali anlayışıyla Allah'ın varlığını ve birliğini, rahmet Peygamberi Hz. Muhammed'in peygamberliğini, Hz. Ali Efendimizin evliyanın piri olduğunu esas alan geleneğimiz, bin yıldan beri Anadolumuzun önemli unsurlarındandır. İrfan geleneğimizin ‘Edeb Yâ Hû’ kalıbıyla ifade ettiği eline, diline, beline sahip olma düsturunu esas kabul edip, hayatı anlamlandıran ocaklarla devam eden bu geleneğimiz, bugün de canlılığını sürdürmektedir. Kelime-i tevhidlerin, “Hû”ların çekildiği bu erkânlar geçmişten günümüze tekke ve dergahlar gibi kurumsal mekanlarda ya da yeteri büyüklükteki evlerde icra edilmiştir. Başkanlığımız günümüzde farklı sosyo-kültürel etkinliklerle birlikte Hakk Muhammed Ali anlayışına dayalı geleneğimiz ve edeb erkanının yürütüldüğü söz konusu yapıların mecrasında faaliyetlerinin tarihimize ve dini geleneğimize sahip çıkma anlamında önemli görmektedir."

Tevhid ve vahdetin İslam'ın en önemli unsurlarından olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Vahdet, toplumsal birlik demektir. İslam’ın özünde hem tevhid vardır hem vahdet vardır. Birlik ve beraberlik vardır” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, “Ülkemizin en zor anlarında müftülerimiz, görevlilerimiz, imamlarımız, dedelerimiz, kanaat önderlerimiz hep el ele vermedik mi? Ülkemizi işgal etmeye kalkanları birlikte püskürtmedik mi? 7 cephede birlikte göğüs göğse savaşmadık mı?” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm personeliyle birlikte milletimize hizmet etmeye çalıştığını işaret ederek şöyle konuştu,

“Birliğin, beraberliğin en iyi gösterildiği yer, ülkemizde, vatanımızda, bayrağımızla, milletimizle ilgili herhangi bir sorun olduğunda omuz omuza gayret etmemiz, mücadele etmemizdir. 15 Temmuz gibi bir karanlık gece, bir işgal girişimi yaşadık. O zaman birlikte olduk, beraber olduk. O kötü günleri, Allah bir daha göstermesin inşallah.

Çoluğumuzla, çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızda, kadınımız ve erkeğimizle hep birlikte vatanımızın hem huzuru hem maddi ve manevi kalkınması için hep birlikte olacağız.”

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından bazı katılımcılar söz alarak düşüncelerini paylaştı.

Programa, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, İl Müftüsü Aşır Durgun’un yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.