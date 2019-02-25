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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş adamlarıyla bir araya geldi

Ankara’da sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş adamlarıyla bir araya geldi

Ankara’da sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’’Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım’’ dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının tanıtım toplantısında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sincan Müftülüğünce düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağustos ayında yerli ürünlerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için bütün il ve ilçe müftülüklerine bir genelge gönderdiklerini kaydederek, ’’Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım. Bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz. Nasıl ki işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermenin önemini anlatıyorsak, sizlerin de onlara emanet ettiğiniz işe sahip çıkmasını da anlatıyoruz. İşçi ve iş veren münasebetleri çok önemli, herkes görevini yerine getirecek’’ ifadelerini kullandı.


Programa Erbaş’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Dr. Burhan İşliyen, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu ve çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:10
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