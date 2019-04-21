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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Alanya’da katıldığı Yeşil Cami Mezunları Geleneksel Buluşması’nda, "İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz” diye konıştu.

21 Nisan 2019 Pazar 10:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Alanya’da katıldığı Yeşil Cami Mezunları Geleneksel Buluşması’nda, "İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz” diye konıştu.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlar için gittiği Alanya’da, beşincisinin düzenlendiği Yeşil Cami Mezunları Geleneksel Buluşması’na katıldı. İstanbul’un köklü Kur’an kurslarından olan Yeşil Cami mezunlarının düzenlediği programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hafızlık müessesesinin gelişmesi, ilerlemesi için gayret ettiklerini söyledi. Hafızlık yapılan Kur’an kurslarının sayısının 2 bine yaklaştığını söyleyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin yanında anlamaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını kaydetti.


İrşad faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Vahyin geliş sürecini hatırlayınız. İlk ayetler kitaptan, kalemden, okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten bahsediyor. Hemen ardından ikinci vahiyde ‘Ey örtüye bürünen kalk, uyar.’ Allah Resulü Efendimiz kalktı ve insanları uyarmaya başladı. İlim eğer irşada dönüşmezse amacına ulaşmaz” dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din eğitimi, din hizmeti alanında yapmış oldukları çalışmalara değinen Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 14 ülkede açtığı 24 okul var. Türkiye’de, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) çerçevesinde 6 fakültede 600 civarında öğrencimiz var. UİP çerçevesinde eğitim alanların sayısı, mezunlarla birlikte binin üzerinde. Bizim için gerçekten çok önemli bir proje. Diyanet Vakfı böyle önemli projelere imza atıyor elhamdülillah” şeklinde konuştu.


“Kur’an ve Sünnet çizgisinde sahih dini bilgiyi bizim çocuklarımıza, gençlerimize vermemiz lazım” diyen Başkan Erbaş, şunları söyledi:


"Gençlik faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Şu anda İstanbul’da, ‘Gençliğe Yönelik Yayıncılık’ başlığıyla Dini Yayınlar Kongremizi yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Mevlid-i Nebi Haftasını, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olarak belirledik. İnşallah önümüzdeki Mevlid-i Nebi Haftası’nda da yine gençlikle ilgili konuları gündeme getireceğiz.”

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:15
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