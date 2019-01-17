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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İİT İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı’nı Al Sani’yi kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam İş Birliği Teşkilatı İnsani Yardım Fonları Birimi BaşkanıAl Sani’yi kabul etti.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:00
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İİT İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı’nı Al Sani’yi kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı Abdulaziz Al Sani’yi makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İİT İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı Şeyh Dr. Abdulaziz Al Sani’ye ziyareti için teşekkür etti.

İnsani yardım konularında işbirliği yapmanın önemine işaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem ülke içinde hem ülke dışında pek çok yardım faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış muhacirlere, mültecilere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, mülteci çocukların eğitimi noktasında da faaliyetler sürdürdüklerini dile getirdi.

Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 145 kadar ülkede faaliyet yürüttüğünü ve yapılan çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

Yardım için kurulmuş vakıfların, derneklerin güçlerini birleştirerek bir yardımlaşma içerisinde olmasının, yapılacak olan faaliyetleri daha nitelikli hale getireceğini kaydeden Başkan Erbaş, “Güç birliği, daha fazla insana yardım götürmeye vesile olacaktır inşallah” ifadesini kullandı.

Kabulünden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür eden İslam İş Birliği Teşkilatı İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı Abdulaziz Al Sani ise, amaçlarının birlik beraberliği sağlayarak beraber hareket etmek olduğunu ifade etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:00
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı Abdulaziz Al Sani

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