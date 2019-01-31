Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a resmi ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu ziyaretle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.31 Ocak 2019 Perşembe 18:26
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ziyaretiyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Akar'ın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile makamında çekilen fotoğrafı, "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti" notuyla paylaşıldı.
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